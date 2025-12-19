Niemand die de bekerpot tussen Spakenburg en FC Twente (6-3 zege voor de Tukkers) keek, dacht dat het spektakel ná het fluitsignaal groter zou zijn dan op het veld. Toch werd de avond gekaapt door een plotselinge veldinvasie van groepen die, zo stelt de tweededivisionist, niets met Spakenburg te maken hebben. "Het is verschrikkelijk dat Spakenburg hiermee in het nieuws komt."

Marc Schoonebeek vertelt een dag later dat de herkomst van de vechtpartij in elk geval niet bij zijn eigen achterban ligt. "De jonge gasten die op het veld stonden, vallen onder twee of meer rivaliserende supportersgroepen van eredivisieclubs", stelt de voorzitter van Spakenburg tegen het Algemeen Dagblad. Hij weigert te kennen te geven om welke ploegen het gaat. "Ik wil geen modder gooien. Dat is niet aan mij.” Tegenover Sportnieuws.nl werd donderdagavond al bevestigd dat het om aanhangers van FC Utrecht ging.

Het incident ontstond direct na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd die in 3-6 eindigde. Terwijl spelers van beide teams nog op het veld stonden, bestormden in het zwart geklede en veelal gemaskerde individuen het speelveld. Volgens de clubvoorzitter raakt dat beeld hem diep. "Het resultaat is dat het niet over de wedstrijd gaat, maar alleen hierover. Het is verschrikkelijk dat Spakenburg hiermee in het nieuws komt." Hij wijst er op dat de eigen supporters níét degenen waren die de confrontatie zochten. "We hebben gisteren heel goed contact met onze eigen supporters gehad die ook een grote bijdrage aan de sfeer hebben geleverd."

Open ticketverkoop

Een deel van de verklaring ligt volgens de club in de open ticketverkoop bij bekerduels. Iedereen kan in principe een kaartje kopen, wat het lastig maakt om ongewenste bezoekers te weren. Schoonebeek noemt dat een terugkerende zorg. "Wat lastig is dat allerlei supporters die in stadions van profclubs een stadionverbod hebben, hier wél gewoon kunnen komen. Wij kunnen dat ook niet tegenhouden. Daardoor kunnen er dus ook allerlei mensen die iets op hun kerfstok hebben het terrein op", besluit Schoonebeek.