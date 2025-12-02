Ajax heeft zich uitstekend herpakt tegen FC Groningen na een moeizame periode met vier nederlagen op rij. Interim-trainer Fred Grim is dolblij met de 2-0 overwinning, maar vindt het wel belangrijk om zich nog éénmaal te richten tot de onruststokers van het vuurwerkdebacle van afgelopen zondag. "Dit is zó slecht voor het voetbal", stelt Grim op de persconferentie.

Ajax en FC Groningen voetbalden zondag slechts vijf minuten, omdat de harde kern van de thuisploeg het duel tweemaal liet stoppen. Het leidde tot een definitieve staking. "Het waren best lastige, hectische dagen", blikt Grim terug. "Er viel een bom vlak naast onze keeper (Vitezslav Jaros, red.), daar schrik je toch wel van. De beveiliging moest iedereen naar binnen sturen, omdat het onveilig was. Dit gaat je niet in je koude kleren zitten, dat hebben de spelers ook gemerkt."

Dit is zó slecht voor het voetbal

Grim heeft vol afschuw gekeken naar de bizarre taferelen in de Johan Cruijff ArenA. "Dit is zó slecht voor het voetbal. Als je weet wat voor impact dit heeft op alle mensen die aan het werk zijn, die zorgen dat wedstrijd in organisatie goed verloopt... De échte toeschouwers doe je er enorm te kort mee", doelt de échte Ajacied onder meer op jonge gezinnen. De vuurpijlen vliegen om je oren... Ik durf zeker te zeggen dat deze mensen het niet lekker hebben gedaan."

Voor Ajax-talenten Aaron Bouwman (18), Sean Steur (17) en Pharell Nash (17) was het extra bijzonder. Zij maakten hun opwachting tegen FC Groningen in een leeg stadion. "Het was wel wennen en jammer dat er geen familie was", vertelt Bouwman, die afgelopen zondag behoorlijk schrok. "Natuurlijk schrik je als er vuurpijlen op je afkomen en bommen naast je ontploffen. We vinden het als groep heel jammer dat zoiets moet gebeuren. Ik ben vooral teleurgesteld."

Ajax-spelers wilden meteen trainen

Opmerkelijk genoeg wilde een groot deel van de spelersgroep zondagavond, toen het duel was afgelast, alsnog trainen. "Dat is helemaal niet bijzonder", reageert Grim als één van journalisten verbaasd reageert. "Ik kan me heel goed voorstellen dat de spelers hun adrenaline en energie kwijt willen. Ze wilden dus meteen trainen, maar dat leek me niet geschikt. We hebben de spelers bewust binnen gehouden, want het was ook nog mogelijk dat we maandag zouden spelen."

Was het moeilijk om de spelers weer met de gezichten dezelfde kant op te krijgen? "Best wel, maar we hebben daarom bewust veel gezeten in de energie, beleving en passie. Ik moet zeggen: de groep heeft het geweldig opgepakt", vervolgt Grim.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.