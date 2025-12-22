Ajax zou komende zomer zomaar opnieuw een talent uit eigen opleiding kunnen kwijtraken. Rond Sean Steur is plots belangstelling ontstaan en inmiddels zijn er gesprekken gevoerd over een mogelijke verkoop. Daarmee staat de toekomst van de 17-jarige middenvelder ineens ter discussie.

De interesse komt van Eintracht Frankfurt, dat Steur al langere tijd volgt. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport Germany heeft de Bundesliga-club inmiddels contact gelegd met Ajax en is er gesproken over een eventuele transfer in de zomer. Frankfurt ziet in Steur een speler met veel potentie en wil hem graag vroeg vastleggen.

Doorbraak van Steur in Ajax 1

Opvallend is het moment waarop de belangstelling toeneemt. Steur lijkt juist bezig aan zijn doorbraak bij Ajax. Onder interim-trainer Fred Grim kreeg hij de laatste weken meerdere basisplaatsen, onder meer tegen Feyenoord en NEC. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte hij daarin een volwassen en rustige indruk.

Ook op Europees niveau liet Steur zich al zien. In het duel met Qarabağ FK leverde hij zijn eerste assist voor het eerste elftal, door aangever te zijn bij een doelpunt van Kasper Dolberg. Zijn ontwikkeling blijft daardoor niet onopgemerkt, ook niet buiten Nederland.

Staat Steur open voor vroegtijdig vertrek?

Voor Ajax ontstaat nu een lastig dilemma. Steur ligt nog vast tot de zomer van 2028, waardoor de club een sterke onderhandelingspositie heeft. Tegelijkertijd is de vraag of Ajax een speler die pas net aan het doorbreken is, al zo snel wil laten vertrekken.

Of Steur zelf openstaat voor een overstap naar de Bundesliga is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Ajax opnieuw wordt geconfronteerd met buitenlandse interesse in een jeugdproduct dat nog maar net zijn eerste stappen in het eerste elftal zet. De komende maanden zullen uitwijzen of de gesprekken leiden tot een daadwerkelijke transfer, of dat Ajax erin slaagt zijn toptalent langer aan zich te binden.

