Wesley Sneijder heeft maandagavond bevestigd dat hij in gesprek is geweest met Ajax. De oud-international schoof daarvoor aan bij het programma Rondo, waar hij open was over het contact met de club, maar zich bewust op de vlakte hield over de inhoud en mogelijke vervolgstappen.

"Ik heb wel gesproken met Ajax. Ik heb een goed gesprek gehad met Menno Geelen, dat was een heel fijn gesprek", vertelde Sneijder bij Rondo. "De manier waarop we over de club spraken en de ideeën die we daarbij hebben, voelde goed."

Eerst andere knopen doorhakken

Volgens Sneijder ging het om een officieel gesprek met algemeen directeur Menno Geelen, al wilde hij niet ingaan op de details. Wel gaf hij aan dat het gesprek langer duurde dan verwacht. "We hebben een aantal zaken besproken die ik hier niet ga delen", liet hij weten, zonder verder in details te treden.

Tegelijkertijd maakte de 41-jarige Utrechter duidelijk dat een eventuele rol voor hem bij Ajax pas later aan de orde kan zijn. "Er moet eerst een nieuwe technisch directeur komen, dat moet eerst geregeld worden", aldus Sneijder. Pas daarna kan worden bekeken waar hij eventueel in beeld komt.

Ajax in overgangsfase

Bij Ajax speelt daarbij mee dat Alex Kroes zijn vertrek na dit seizoen al heeft aangekondigd. De huidige technisch verantwoordelijke wil niet over zijn eigen graf regeren en drukt daardoor geen zware stempel meer op het beleid voor de langere termijn.

Dat heeft ook gevolgen voor de komende transferperiode. De winterse transferwindow wordt bij Ajax grotendeels overgelaten aan Marijn Beuker, die in januari de leiding neemt over het technische beleid. Grote koerswijzigingen worden daarbij niet verwacht; de club richt zich vooral op het overbruggen van de periode tot de komst van een nieuwe technisch directeur.

Grim blijft voorlopig zitten

Voor de dagelijkse gang van zaken rond het eerste elftal verandert er voorlopig eveneens weinig. Fred Grim blijft voorlopig aan als interim-trainer. Sneijder gaf aan dat hij het logisch vindt dat Ajax in deze fase rust bewaart en geen overhaaste beslissingen neemt zolang de technische structuur nog niet definitief is ingericht.

