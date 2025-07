John Heitinga is weer terug op het oude nest, 'zijn cluppie' Ajax. De terugkeer in Amsterdam betekent ook een terugkeer bij zijn familie, die hij twee jaar lang moest missen. Maar dat hij ooit weer zou terugkeren bij Ajax, ondanks het pijnlijke vertrek, was duidelijk: "Het was voor mij niet de vraag óf maar wanneer ik terug zou komen."

John Heitinga voelde halverwege het seizoen onder Arne Slot bij Liverpool wel weer aan dat hij weer op eigen benen wilde staan. "Maar ik twijfelde toch; óf ik blijf nog een jaar bij Liverpool, óf ik ga op eigen benen staan." Het werd dat laatste. De afgelopen twee jaar was hij in Engeland in zijn eentje in de luwte als assistent. Familie was niet in Engeland en hij kon even uit de media verdwijnen.

Tijd in Engeland

Als assistent bij Slot was hij verantwoordelijk voor de analyses van de tegenstander, waardoor hij dag en nacht voetbal aan het kijken was. Wat dat betreft was het ook wel lekker dat zijn familie in Amsterdam verbleef. "Ik leerde veel van een ervaren coach én van een trainer die van de Eredivisie naar de absolute top ging", legt hij uit. In de tijd in Engeland sprak hij vaker met Nederlanders. "Ik heb twee notitieboekjes vol met aantekeningen uit gesprekken die ik in Engeland heb gevoerd."

Dat was met collega's maar ook met bijvoorbeeld Jurriën Timber. De oud-Ajacied is ondertussen speler van Arsenal. "Ik wilde weten hoe dat ging, hoe Mikel Arteta dingen deed. Maar ik sprak ook vaak met Arne (Slot, red.), hoe hij dingen die bij Feyenoord deed." Hij noemt de afgelopen twee jaar in Engeland een 'spoedcursus in voetbal'.

De toekomst

Al die ervaring kan hij nu opnieuw bij Ajax gaan projecteren. Hij was al eens hoofdtrainer, maar Sven Mislintat geloofde niet in hem waarna Maurice Steijn kwam. Het is een periode waar Heitinga niet meer over wil spreken, net als dat hij nu al klaar is met het vergelijken van 'zijn Ajax' met dat van Farioli. "Dat is allemaal het verleden, ik kijk eigenlijk alleen maar naar de toekomst."

Advies zaakwaarnemer prullenbak in

Zo start hij weer met frisse moed bij de club waar hij op 17-jarige leeftijd debuteerde. Zelfs na advies van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen om het niet te doen, gaf hij zijn ja-woord tegen Ajax. "Het was voor mij niet de vraag óf maar wanneer ik terug zou komen", vertelt hij. "Ik heb met meerdere clubs gesprekken gehad. Ik stap alleen ergens in waar de gesprekken goed zijn en ik een goed gevoel heb. Dat is bij Ajax zo. Ik luister dan nog wel naar mijn gezin, wat die ervan vonden. En dat is dan wel doorslaggevend geweest."

En dat hij weer de trainer is bij Ajax, dat mag iedereen weten. Sterker nog, dat heeft iedereen binnen Ajax geweten. "Bij mijn aanstelling heb ik alle betrokkenen een boodschap meegegeven. Vorig jaar zag je dat er een team goed stond, saamhorigheid over de hele breedte van de club. Dat wil ik weer."

En daar heeft hij iedereen voor nodig. "Ook wil ik kwaliteit. Kwaliteit geldt ook voor de staf, in werkethiek en beschikbaarheid. We gaan veel spelen straks, maar belangrijkste is dat de spelers straks twee wedstrijden in de week kunnen spelen, daar is iedereen bij nodig. Dan gaat het ook om samenwerking binnen de club. Van de horeca van de club tot aan het grasteam."

Alles over de Eredivisie

