Feestelijke dag voor Davy Klaassen ondanks gemiste bekerfinale: 'Stop de tijd alsjeblieft'

Tweede Paasdag staat in het teken van de KNVB Beker-finale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Ajax werd al in januari uitgeschakeld door finalist AZ (2-0). Toch beleefde Ajacied Davy Klaassen maandag een feestelijke dag.

Het is niet het voetbalweekend van Klaassen. Het lukte mister 1-0 zondag niet om de openingstreffer te maken. Sterker nog, de Amsterdammers leden een beschamende nederlaag en gingen met 4-0 onderuit op bezoek bij Utrecht. Oud-Ajacied Sébastien Haller maakte de openingstreffer voor de thuisploeg.

Maandag hoefde Klaassen niet in actie te komen met Ajax, want de ploeg werd in januari uitgeschakeld door AZ in de TOTO KNVB Beker, dat maandagavond in de finale staat tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. Desondanks had de middenvelder een feestelijke dag, hij had namelijk iets te vieren.

'Wordt vijf jaar oud vandaag'

Op Instagram laat Laura Benschop, de vrouw van Klaassen, namelijk weten dat hun hond Rio, maandag vijf jaar oud is geworden. "Stop de tijd alsjeblieft," schrijft Benschop bij een foto waarop ze de bulldog knuffelt. Rio speelt een belangrijke rol in het leven van de kersverse ouders en was zelfs onderdeel van de huwelijksgeloften van de Ajacied:

"Tijdens onze bruiloft vertelde ik in mijn gelofte hoeveel je voor me betekent en hoe ik me altijd thuis voel bij je. Ik zei toen ook hoe goed je voor onze grote kleine vriend Rio zorgt," zei Klaassen in een video die hij deelde op Instagram.

Inmiddels heeft het stel nog iets om voor te zorgen: op 9 maart werd dochter Cruz Klaassen-Benschop geboren. Hierdoor miste de Amsterdammer het duel tussen Ajax en PEC Zwolle.

Ondanks de misstap zijn de Amsterdammers onder succescoach Farioli, die de ploeg dit seizoen weer aardig op de rit heeft gekregen, op weg naar het kampioenschap in de Eredivisie. De ploeg staat momenteel bovenaan in de Eredivisie-ranglijst, met negen punten verschil ten opzichte van de nummer twee: PSV.

