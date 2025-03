Oud-trainers van Ajax clashen over beoogde speelwijze tegen PSV: 'Je moet een keer verrassen'

Ajax speelt dit seizoen niet het voetbal dat ze gewend zijn in Amsterdam. Toch staat de ploeg van Francesco Farioli knap bovenaan. Die koppositie moet tijdens de topper tegen PSV zondagmiddag verstevigd worden. Maar met welke speelwijze of intentie moeten de Ajacieden dit doen?

Bij Goedemorgen Eredivisie is directeur voetbal van Ajax Marijn Beukers nog enigszins voorzichtig in zijn toekomstbeeld voor de rest van dit seizoen. "Laten we er vanuit gaan dat we in een normale wereld bij de eerste twee gaan eindigen. Dan moet je de kers op de taart gaan pakken."

Resultaatvoetbal

Die kers komt een stuk dichterbij als er in Eindhoven gewonnen wordt. Maar winnen van PSV, misschien gaan de mannen van Farioli wel voor een gelijkspel. Ook dat komt in Amsterdam niet slecht uit.

Henk ten Cate houdt niet zo van het resultaatvoetbal in de hoofdstad. Aad de Mos kijkt daar anders tegenaan. "Ik kan wel genieten van het resultaat, zeker kijkend naar het verleden. Het is natuurlijk een verschrikkelijk aankoopbeleid geweest. Nu heeft Farioli toch weer een aantal spelers er bovenop gekregen, zoals Gaaei en Sutalo. Daarnaast heeft hij topwedstrijden gewonnen."

Verrassen

Toch ziet De Mos wel unieke dingen gebeuren bij het Ajax van Farioli. "Hij is enorm bezig met de tegenstander, tot in de details. Daar was Ajax eerst nooit zo mee bezig. De grote vraag is nu dus: kan Ajax ook voetballen zoals PSV dat nu wel doet? Vandaag is het moment om te laten zien dat het ook met mooi en goed voetbal kan."

Daar is Ten Cate het allesbehalve mee eens. "Ik heb heel veel respect voor wat de man doet, maar ik kijk er niet graag naar. Dat is ook niet zijn opdracht. Nu moet je resultaat pakken. Dichtgooien en een gelijkspel is genoeg voor Ajax." De Mos hoopt toch op een andere insteek bij de Ajacieden. “Je moet ook een keer verrassend beginnen. Dat iedereen niet goed weet wat er gebeurt.”

Champions League

Met nog acht wedstrijden te gaan is Ajax dichtbij een titel die men aan het begin van het seizoen niet snel zal hebben zien aankomen. “Het resultaat staat op één", stelt Beukers. "Onze trainer kiest nu voor de basis, ook kijkend naar het spelersmateriaal. Het is belangrijk voor de lange termijn dat we volgend jaar Champions League spelen. Vanaf dan kunnen we weer met nieuwe spelers en een andere manier van spelen stappen voorwaarts maken.”

“Veel mensen weten waar we vandaan komen en eigenlijk zitten we daar ook nog in. Volgend jaar komen er weer een aantal spelers terug waarmee we een stap moeten zetten. We willen meer jeugd inpassen, dus dan zullen er wisselingen plaats moeten vinden. Het helpt dat je goede resultaten haalt, dan zou het wellicht anders zijn voor de fans. Zij steunen ons fantastisch dus dat verbaast ons niet. Niemand had het begin van het seizoen gedacht dat we staan waar we nu staan.”

