Xander Czaikowski, voormalig directeur van PEC Zwolle, heeft een nieuwe stap gezet in zijn carrière binnen de voetbalwereld. Hij is mede-oprichter van de Estrella Football Group, een organisatie die voetbalclubs helpt om nieuw leven in te blazen en zichzelf te transformeren tot succesvolle clubs. In de Sportnieuws.nl podcast De Maaskantine vertelt Czaikowski erover.

Met Estrella Football Group richt Czaikowski zich op clubs die zijn afgegleden naar lagere niveaus en hulp nodig hebben om zich weer omhoog te werken. "Wij willen echt investeren in clubs, waarin we toegevoegde waarde kunnen leveren", legt hij uit. "Het gaat niet alleen om geld lenen tegen rente, dat is niet ons businessmodel. We proberen clubs te begeleiden op weg naar succes, zowel financieel als op sportief en strategisch vlak."

Dit proces kan op verschillende niveaus in de voetbalwereld plaatsvinden. "Meestal kijken we naar clubs op het tweede of derde niveau, maar soms werken we ook met clubs zoals GDS Cascais, dat momenteel op het zesde niveau speelt. Het draait allemaal om de ambities van de club."

Nederlandse clubs in het vizier

Czaikowski sluit niet uit dat hij ook in Nederland een club zal overnemen. "We hebben met twee Nederlandse clubs gesprekken gevoerd, maar dat is niet rondgekomen. Ik kan niet zeggen welke clubs dat zijn, maar bij één van die clubs was er een focus op het dekken van operationele verliezen. Dat past niet bij ons model", waarmee hij wilde benadrukken dat de Estrella Football Group geen financiële instelling is, maar zich richt op strategisch waarde toevoegen aan clubs.

Overnames en huidige status

Estrella Football Group heeft GDS Cascais al volledig overgenomen en heeft voorovereenkomsten met Vendsyssel FF en Athens Kallithea FC. "Bij die twee clubs zitten we nu in de due diligence-fase, om te kijken of alles klopt wat ze gezegd hebben. We verwachten dat zij deze maand tekenen en dan komen er nog twee dit kalenderjaar bij. Dus we hopen aan het einde van het jaar op vijf clubs te zitten."

Volgens Czaikowski draait het om het ontwikkelen van een visie om clubs duurzaam te helpen groeien. "Wij vinden dat als je als buitenlands investeerder binnenkomt en direct roept: we willen de meerderheid, dat het impliciet ook betekent dat wij het voor het zeggen willen hebben. Daar gaat het ons niet om, we hebben juist een bepaalde visie hoe we clubs denken terug te kunnen brengen. Daar moet de club in geloven en voor openstaan, anders heeft het niet zoveel zin."

Lange termijn visie

Dagelijks melden zich meerdere clubs bij Estrella Football Group met een verzoek om financiële ondersteuning. De organisatie beoordeelt zorgvuldig waar het geld voor wordt ingezet, waarbij korte termijn tactieken worden afgewezen. "We kijken eerst waarom ze financieringsbehoeften hebben, want als ze alleen versterkingen willen halen, dan zeggen we direct: nou, dat gaan we niet doen. Dat vinden wij niet een strategie, maar een korte termijn tactiek."

Aan de andere kant biedt Estrella wel graag ondersteuning bij het dekken van verliezen of het waarmaken van langetermijndoelen. Vaak wordt daarbij een bescheiden investering gedaan van onder de miljoen euro, die wordt gekoppeld aan een minderheidsaandeel in de club. "We investeren een klein stukje cash, zodat het niet naar een investeerder gaat die eigenlijk uit wil stappen en er dan met het geld vandoor gaat..."

Criteria voor clubselectie

Voordat Estrella besluit in een club te investeren, wordt deze grondig beoordeeld aan de hand van 35 verschillende criteria. Lokale factoren zoals demografie, historische prestaties, financiën en de grootte van de fanbase spelen hierbij een grote rol. "Het gaat erom of je kan bepalen: kan een club succesvol zijn in de regio waar zij zitten?", zegt Czaikowski. "Een goed voorbeeld hiervan is GDS Cascais, gelegen in een rijke regio naast Lissabon." Daarna volgt een intensief traject van kennismaking, financiële check en onderhandelingen met de club.

Horizontale strategie, geen 'satellietclubs'

In tegenstelling tot grote spelers zoals Red Bull en City Group, die focussen op het opkopen van feeder clubs voor hun topclubs, hanteert Estrella Football Group een horizontaal model. Hierin behouden alle clubs hun eigen identiteit en wordt er niet gewerkt met het 'uithollen' van kleinere teams. "Bij ons behouden clubs hun eigen identiteit, geleid door eigen mensen. En wat we eigenlijk proberen te doen is je op het niveau waar zij zich dan bevinden te helpen om te groeien."

Herpositionering van GDS Cascais

Een praktijkvoorbeeld is GDS Cascais. De Portugese club heeft een volledige rebranding ondergaan, waarbij niet alleen de naam en kleuren werden aangepast, maar ook de focus werd verlegd naar moderne contentplatformen zoals Snapchat en TikTok. "De jongere generatie precipiteert voetbal anders. Dus die kijken veel meer shortform content op Snapchat en TikTok en dat soort platformen." Cascais was oorspronkelijk verweven met een rugbyclub, maar de voetbalafdeling werd losgekoppeld om een meer zelfstandige identiteit te creëren.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant wekelijks een gast uit de voetbalwereld. Deze week spreekt hij met Xander Czaikowski onder meer over de turbulente tijd bij PEC Zwolle, zijn rol als mede-oprichter van de Estrella Football Group en zijn adviseurschap bij HERA United. Je kunt de podcast beluisteren via Spotify of bekijken op YouTube.