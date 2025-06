Benfica en Boca Juniors hebben hun eerste groepswedstrijd op het WK voor clubs afgesloten met een zinderend gelijkspel. In een duel vol emoties, VAR-ingrepen en rode kaarten, redden Angel Di Maria en Nicolas Otamendi een punt voor de Portugezen: 2-2. Opvallend genoeg deden juist de Argentijnse vedetten van Benfica hun landgenoten van Boca Juniors pijn.

Benfica begon sterk en kreeg via Renato Sanches al vroeg een grote kans, maar het was Boca dat toesloeg. Merentiel tikte in de 21e minuut binnen na een snelle aanval over links, en zes minuten later kopte Battaglia de 2-0 binnen uit een corner.

De Portugezen leken even aangeslagen, al kreeg Vangelis Pavlidis nog een kans. De voormalig Eredivisie-topscoorder faalde oog in oog met de keeper en stond bovendien buitenspel. Boca speelde fel en had de controle.

Ervaren krachten slaan terug

Vlak voor rust bracht Di Maria Benfica terug in de wedstrijd. De scheidsrechter gaf na ingrijpen van de VAR een penalty, nadat Otamendi in de zestien onderuit werd gehaald bij een corner. Di Maria bleef koel en schoot beheerst binnen: 2-1. Na rust bleef het duel op en neer golven. Boca kreeg via Velasco en Battaglia kansen op de 3-1, maar Benfica hield stand.

De Portugezen moesten het laatste kwartier met tien man verder na een rode kaart voor Andrea Belotti, die met een hoge trap zijn tegenstander raakte. Toch knokte Benfica zich langszij. In de 84e minuut kopte Otamendi raak uit een hoekschop, uitgerekend tegen zijn landgenoten.

Chaos tot het eind

De chaos was nog niet voorbij. Twee minuten later kreeg invaller Álvaro Carreras een grote kans om Benfica zelfs op voorsprong te zetten, maar zijn lage schot werd gekeerd. In de 89e minuut moest ook Boca met tien man verder: Jorge Figal ging hard in en kreeg direct rood.

Beide teams zochten in de blessuretijd nog naar de winnende treffer, maar de 2-2 bleef staan. Daarmee delen Boca en Benfica de tweede plaats in Groep C. Bayern München leidt met drie punten, Auckland City staat voorlopig laatste.

Lege tribunes blijven pijnpunt voor FIFA

Opvallend genoeg lijkt het toernooi als geheel nog niet los te komen bij het grote publiek. Eerder op de avond waren er in Atlanta bij Chelsea–LAFC ruim 50.000 lege stoeltjes te zien, en ook andere groepsduels trokken vooralsnog weinig publiek. Dat beeld contrasteert sterk met de intensiteit van het spel, zoals bij deze clash tussen Benfica en Boca Juniors.

De FIFA worstelt zichtbaar met het nieuwe opzet van het WK voor clubs. De marketing slaat niet aan, stadions blijven leeg en uitzendrechten waren moeilijk te slijten. In Nederland zijn de wedstrijden uitsluitend gratis te zien via DAZN, nadat traditionele zenders afhaakten. Het roept vragen op over de internationale aantrekkingskracht van het toernooi, ondanks het sterke deelnemersveld.