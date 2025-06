Erik ten Hag heeft zich fel uitgelaten over de KNVB. De coach van Leverkusen stelt dat de voetbalbond FC Twente nog altijd te laks omgaat met kwetsende geluiden rond duels met Feyenoord. Na 25 jaar is er volgens hem niets veranderd. Navraag leert dat het volgens de beleidsbepalers simpelweg lastig te beoordelen is. "Bij geluiden is niet altijd meteen duidelijk waar het om gaat", stelt een woordvoerder.

"FC Twente is 25 jaar geleden volledig in de steek gelaten door de KNVB", doelt Ten Hag op het feit dat hij met de Tukkers daags na de vuurwerkramp ‘gewoon’ moest spelen in De Kuip tegen Feyenoord. "Maar de KNVB benadeelt FC Twente nog steeds jaarlijks, uit en thuis. Als FC Twente tegen Feyenoord speelt, dan hoor ik ieder jaar weer héél goed de geluiden van vuurpijlen."

'Het wordt maar gewoon gedoogd'

De voormalig coach van Ajax en Manchester United, geboren en getogen in de buurt van Enschede, is nog steeds vol ongeloof. "De KNVB is typisch Nederland, het wordt maar gewoon gedoogd. Dat moet per direct stoppen, dan moeten ze maar maatregelen treffen. Wat mij betreft ruimen ze het vak leeg. Ze blijven stelselmatig die geluiden maken", stelt Ten Hag bij de herdenking in de Grolsch Veste van de vuurwerkramp en historische bekerwinst van ruim twintig jaar geleden.

Ten Hag weigert het volledige Feyenoord-publiek over één kam te scheren. "Laat het duidelijk zijn: het is maar een heel klein gedeelte van de Feyenoord-fans. Het is namelijk geweldig publiek. Alleen een gedeelte verpest het volledig."

'Wordt altijd weggewuifd'

Voormalig FC Twente-goalie Sander Boschker was er op de betreffende dag na de vuurwerkramp ook bij, en speelt nog steeds een prominente rol bij de Tukkers. Eerst als keeperstrainer en tegenwoordig als materiaalman. "Het is precies zoals Erik (Ten Hag, red.) het zegt. Het wordt altijd weggewuifd. Het duurt vaak niet lang, maar het is er wel. Het doet me elke keer pijn. Ik heb regelmatig gedacht: ik stap naar de vierde official, maar het wordt toch gedoogd."

Ten Hag ondersteunt zijn oud-collega en roept de KNVB op tot actie. "Wat in ieder geval niet gewerkt heeft, is om het dood te zwijgen. Na 25 jaar kun je vaststellen dat het anders moet", besluit Ten Hag, die op luid applaus kon rekenen van de ruim 1.800 aanwezige supporters in de Grolsch Veste.

Vuurwerkramp in Enschede

De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 was een van de grootste naoorlogse rampen in Nederland. In de wijk Roombeek ontplofte die dag een vuurwerkfabriek, wat leidde tot een allesverwoestende explosie die straten wegvaagde. De impact was enorm: 23 mensen kwamen om het leven, meer dan duizend raakten gewond en ruim tweehonderd woningen werden compleet verwoest. De ramp liet een diepe wond achter in de stad en het verdriet was enorm.

Toch besloot de KNVB dat FC Twente reeds één dag na de ramp gewoon moest aantreden tegen Feyenoord, op de laatste speeldag van het seizoen 1999/2000. Er stond nog een Europees ticket op het spel, maar bij de spelers kon dat hen niet meer schelen. "Het kon ons niets interesseren wat die uitslag werd. We wilden niet en we liepen allemaal als zombies over het veld", blikt Sander Boschker terug.

Oud-ploeggenoot Jeroen Heubach herkent dat gevoel volledig: “Het enige wat ik nog weet, is één minuut stilte voor tijd, de rest weet ik niet meer. Normaal kan ik me wedstrijden goed herinneren, maar van deze helemaal niet.” FC Twente speelde met een zwaar gemoed gelijk (1-1) in De Kuip, maar de sportieve uitkomst deed er voor niemand nog toe.

Reactie KNVB

Een woordvoerder van de KNVB wijst op het feit dat de thuisspelende club moet ingrijpen bij kwetsende spreekkoren. "Daarnaast spelen er praktische zaken mee. Zo moet het uiteraard (door de veiligheidsorganisatie) worden waargenomen. Het kan zijn dat een spreekkoor op één tribune hoorbaar is, maar niet in de rest van het stadion én het kan zijn dat het spreekkoor zo kort is dat het al is gestopt voordat maatregelen genomen kunnen worden. En bij geluiden is ook niet altijd meteen duidelijk waar het om gaat, zoals bij woorden wél het geval is", luidt het statement.