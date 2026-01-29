Arne Slot kan eindelijk weer enigszins lachen bij Liverpool. De geplaagde Nederlandse trainer won met liefst 6-0 van Qarabag en plaatste zich voor de achtste finales van de Champions League. Britse media zagen vooral opluchting bij Slot.

Slot zat met Liverpool in de hoek waar de klappen vallen, vooral op blessuregebied. Ook tegen Qarabag ging het al weer vroeg mis, toen Oranje-international Jeremie Frimpong strompelend het veld verliet. Achterin houdt de Nederlandse oefenmeester niet veel over nu.

Zorgeloze avond

Maar buiten dat was het eindelijk een vrij zorgeloze avond voor Liverpool, dat met 6-0 won en daardoor als derde eindigt in de competitiefase. "Arne Slot droomt er misschien wel van dat hij na al zijn problemen eindelijk in de zevende hemel terechtkomt", schrijft The Sun. "De ploeg van de Nederlander speelde met veel vrijheid, en de doelpunten bleven maar vallen in een spetterende wedstrijd."

"Van de vierde minuut tot het eindsignaal verliep dit precies zoals Arne Slot het zich had voorgesteld toen hij de avond ervoor zijn hoofd op het kussen legde", schetst Daily Mail. Het enige smetje is dus het uitvallen van Frimpong. The Telegraph vindt dat Liverpool de portemonnee moet trekken na de blessurecrisis achterin. "Het versterkte alleen maar het argument voor hen om de transfermarkt te betreden", zegt het medium over de club die in januari nog geen speler haalde.

De BBC spreekt van "een zeldzame avond vol vreugde voor en Slot te midden van een turbulent seizoen". "Het zal de aandacht niet van Slot afleiden, gezien de zwakke vorm van Liverpool in de competitie, maar dit was zo makkelijk als het maar kan in Europa."

Bij het lokale Liverpool Echo zagen ze vooral opluchting bij Slot. "Hugo Ekitike had net een prachtige individuele goal gescoord en daarmee de voorsprong van Liverpool verder vergroot, toen de camera inzoomde op de dug-out van Anfield. En de stralende glimlach van Arne Slot sprak boekdelen. Dit was een zeldzame gelegenheid voor de trainer van Liverpool om even te ontspannen."

