Feyenoord-trainer Robin van Persie kwam woensdagmiddag nogmaals terug op zijn opvallende woorden over sterspeler Anis Hadj Moussa. De Algerijn werd afgelopen weekend vroegtijdig naar de kant gehaald in het verloren duel met NEC. Vlak voor de Europa League-clash met Celtic zegt Van Persie dat hij bewust harder is voor de vleugelaanvaller.

Feyenoord heeft donderdag in de thuiswedstrijd tegen Celtic een overwinning nodig voor een goede uitgangspositie voor een lang verblijf in de Europa League. "We lopen niet weg voor die druk", zei Robin van Persie op een persconferentie in De Kuip. "We zijn gewend aan druk, daar groeien we mee op. Ik geloof in onze club, spelers en staf. We gaan deze moeilijke fase doorkomen. Dat zeg ik op basis van hoe we trainen en hoe we ons iedere dag opstellen."

'Eigenlijk moet hij blij zijn'

Van Persie was zondag na de nederlaag tegen NEC (2-4) kritisch op Anis Hadj Moussa. Hij vond dat zijn tweede aanvoerder verdedigende taken verwaarloosde. "Ik wilde het daar eigenlijk vandaag met hem over hebben, maar dat wordt morgen", zei hij. "Ik communiceer soms bewust zo in de media en daar mag hij wat van vinden. Maar over het algemeen ben ik harder voor spelers in wie ik het zie zitten. Dus eigenlijk moet hij blij zijn."

Geblesseerden bij Feyenoord

Verdediger Jordan Bos traint weer mee, maar ontbreekt nog tegen Celtic. Voor de geblesseerde Thomas Beelen, In-Beom Hwang, Givairo Read, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Cyle Larin, Jakub Moder en Jaden Slory komt het duel met de nummer 2 van de Schotse competitie ook nog te vroeg.

Clubs in matige vorm

Feyenoord heeft de laatste drie duels verloren. Celtic verkeert ook niet in topvorm. De club heeft nog geen opvolger voor de ontslagen trainer Brendan Rodgers. Daarom zit interim-coach Martin O'Neill nog op de bank bij de vijfde wedstrijd van de Europa League van dit seizoen. Feyenoord heeft tot dusver 3 punten verzameld, Celtic een puntje meer.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!