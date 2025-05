Geïrriteerde toptrainer Arne Slot haalt hard uit: 'Dat vind ik om te janken'

In zijn debuutjaar heeft Arne Slot met Liverpool het kampioenschap van Engeland opgeëist. En dat terwijl de voormalig trainer van AZ en Feyenoord pas vier volledige seizoenen hoofdtrainer is. Door het succes is hij nu wereldwijd bekend en wordt hij aldoor herkend. Dat is uiteraard niet alleen maar eervol en leuk.

Zo was hij eerder in de week even op Ibiza om bij te komen van de hectische laatste weken. Op het eiland klampten de Liverpool-fans en voetbalvolgers hem de hele tijd aan. En toen hij van de week een concert van popmuzikant Bruce Springsteen bezocht in Manchester, moest Slot een paar bewakers meenemen.

"Ze verwachtten dat er nogal wat mensen zouden zijn die een selfie zouden willen maken", zegt Slot tegen het AD. "Dat komt een beetje vreemd over tijdens een concert waar iedereen voor Bruce Springsteen komt, toch?"

Sociaal leven

Hij moet zich erbij neerleggen dat hij nu niet meer kan leven zoals destijds in Nederland, toen hij in de Eredivisie werkzaam was. "Nee, bij Feyenoord had ik een veel socialer leven", zegt hij, waarna hij uitlegt dat hij destijds ook regelmatig zijn geboortestreek Zwolle opzocht. Vooral daar kon hij relatief rustig zijn gang gaan. Terug in Rotterdam was het dan wel lastiger om ongestoord te blijven.

Zijn vrouw en kinderen wonen nog steeds in Nederland. Dat is een groot offer, om hen te missen, legt Slot uit. Zijn vrouw reist eens per twee weken naar Liverpool en blijft dan enkele dagen, de kinderen laten zich stukken minder vaak zien. Wel gaat zijn dochter binnenkort een maand of drie Engels studeren in Manchester. "Dus die komt straks bij mij wonen", zo blikt hij vooruit.

Om te janken

Een grote ergernis van Slot is spelbederf. Hij kreeg voordat hij aan de slag ging bij The Reds telkens te horen hoe fantastisch de Premier League is, omdat het tempo zo hoog ligt. Maar door tijdrekken en andere trucjes valt dat vies tegen, vindt hij.

Slot heeft het over tactieken 'waar alleen de scheidsrechter antwoord op heeft', doelend op zaken die eigenlijk tegen de regels in gaan. "Als een keeper er steevast lang over doet om een bal te vinden om het spel te hervatten of bij elke inworp nemen spelers een minuut de tijd en ze wenden blessures voor en staan dan vlak voor een blessurebehandeling wordt toegestaan weer snel op, dan vind ik dat om te janken", aldus Slot.

