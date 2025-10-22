Voor Arne Slot was het woensdag in de Champions League een spannende avond. Het was de grote vraag hoe zijn team zou reageren na vier nederlagen op rij en even leek het weer fout te gaan na de openingstreffer, maar uiteindelijk wonnen 'The Reds' met liefst 5-1. Desondanks krijgt hij in de Britse media een waarschuwing.

Arne Slot werd in zijn eerste jaar bij Liverpool overladen met complimenten, maar na vier nederlagen op rij kwam er voor de eerste keer ook wat kritiek op de coach. Even leek het erop dat de crisis nog dieper zou worden toen Frankfurt na een half uur spelen de score opende.

Beste helft in tijden

Liverpool richtte zich echter op en stond mede door een goal van Virgil van Dijk bij rust al met 3-1 voor."Dit was een betere helft dan alles wat we hebben gezien sinds de wedstrijd tegen Everton van een maand geleden", concludeerde Daily Mail halverwege het duel.

Liverpool maakte door doelpunten van Cody Gakpo en Dominik Szoboszlai in de tweede helft helemaal braadworst van de tegenstanders. "Frankfurt was de perfecte tegenstander voor The Reds, maar ze deden wat van hen gevraagd werd, vooral na het vroege schrikmoment", besloot het medium.

Gedurfde keuzes van Slot

Slot wisselde zijn team op meerdere plekken na de nederlaag tegen aartsrivaal Manchester United en koos ervoor om Mohamed Salah opnieuw op de bank te zetten in de Champions League, net als tijdens de eerdere nederlaag tegen Galatasaray. "Slot maakte een aantal gedurfde keuzes en roteerde of passeerde bijna zijn halve team om te voorkomen dat zijn team voor de slechtste reeks van de club in 72 jaar tijd zou zorgen", schreef The Sun daarover.

Die keuze pakte voor Slot goed uit. "Na vier opeenvolgende nederlagen en een seizoen dat nu al dreigde te ontaarden in een shitshow pakte een geplaagde Slot de overwinning die hij zo hard nodig had."

Het medium verwacht echter dat een duel met Frankfurt niet de beste graadmeter is voor hoe Liverpool er : "Ondanks deze simpele zege zal Brentford het ze komende weekend in de Premier League waarschijnlijk moeilijker gaan maken. Het is naïef om te denken dat alle problemen van Slot plotseling zijn verdwenen. Dat gaat niet gebeuren. Het blijft zo dat er teveel wijzigingen zijn geweest deze zomer."

