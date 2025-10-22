Feyenoord speelt donderdag in de Europa League. Maar het is zeer de vraag hoe veel fans daarbij aanwezig zullen zijn. Na overleg met de autoriteiten is namelijk besloten om het duel met Panathinaikos flink te vervroegen.

Het KNMI heeft voor donderdag code oranje aangegeven voor het westen van het land. Storm Benjamin raast namelijk over Nederland, met windstoten van wel 100 tot 120 kilometer per uur. Daarom speelt Feyenoord niet donderdagavond om 18.45 uur, maar in plaats daarvan om 16.30 uur. Na overleg met de UEFA en lokale autoriteiten is besloten dat het duel alleen kan worden gespeeld op dat tijdstip.

Storm Benjamin teistert Feyenoord

Feyenoord realiseert zich dat deze wijziging zeer last-minute is en van invloed kan zijn op reeds gemaakte plannen, zeker voor supporters met een kaartje', schrijft de club in een statement. Volgens de Rotterdams club is er sprake van overmacht. 'Feyenoord hoopt dat ondanks deze gewijzigde aanvangstijd toch zoveel mogelijk supporters erbij kunnen zijn om het elftal kunnen steunen.'

Feyenoord - Panathinaikos wordt vervroegd naar 16:30 uur. Dit gebeurt op last van de autoriteiten, vanwege het extreme weer dat voor morgenavond wordt verwacht. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 22, 2025

Supporters die van ver moeten komen, zullen eerder aan moeten rijden - als ze dat al halen. Ook voor mensen die werken lijkt het tijdstip een probleem te worden. Feyenoord schrijft dat supporters het aankoopbedrag van hun kaart terug kunnen claimen.

Puntloos Feyenoord

Feyenoord is de Europa League begonnen met twee nederlagen, tegen SC Braga (0-1) en Aston Villa (0-2). De koploper van de Eredivisie kan de drie punten dus goed gebruiken. Zondag wacht de topper met PSV in de vaderlandse competitie.

Ook wedstrijd AZ naar eerder tijdstip

Storm Benjamin heeft ook gevolgen voor de wedstrijd van AZ tegen Slovan Bratislava in de Conference League. Eigenlijk zouden de Alkmaarders om 21.00 uur aftrappen, maar die wedstrijd is naar 18.45 uur gehaald.

Code oranje begint vanaf donderdag 18.00 uur in de provincie Zeeland en geldt later op donderdagavond ook voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. In de nacht komen hier ook de Waddeneilanden bij. In andere delen geldt code geel. Vrijdag neemt de wind langzaam af.

