Arne Slot moet met Liverpool flink in de buidel tasten voor gewilde speler

Terwijl veel van zijn spelers zich bezighouden met interlands, richt Arne Slot zijn vizier op volgend seizoen met Liverpool. De Nederlandse trainer is al een aantal weken bezig met de komst Florian Wirtz, maar moet daar naar verluidt diep voor in de buidel tasten. De Duitser zou een hoog salaris eisen.

Volgens The Mirror zou de Duitser een flink salaris eisen nu de gesprekken rondom hem een cruciale eindfase bereiken. De speler van Bayer Leverkusen zou zelfs de op één na best betaalde speler van Liverpool worden als de transfer definitief wordt. Alleen Mohamed Salah zou volgens Bild bij Liverpool nog meer verdienen dan de Duitser.

€421.102,- per week

De Duitse spelmaker verwacht een duizelingwekkend bedrag van ca. €421.102,- per week binnen te harken, waarmee hij zijn huidige salaris zou verdrievoudigen. De Premier League-kampioen heeft een derde voorstel neergelegd: 100 miljoen pond (omgerekend €118.620.304,-) direct en nog eens 15 miljoen pond aan mogelijke bonussen. Bayer Leverkusen lijkt het bod echter af te wijzen, omdat de club vasthoudt aan een geschatte voorschot van 124 miljoen pond.

Een hoger salaris dan Virgil van Dijk

Met het wekelijkse salaris dat de Duitser verwacht op te strijken in Anfield, verdient hij zelfs meer dan Virgil van Dijk, die volgens The Mirror 'slechts' €415.171,- zou verdienen op wekelijkse basis. Alleen Salah, de best betaalde speler, zou met een salaris van €474.481,- meer verdienen dan de salariseis van de Duitser.

Het Engelse medium meldt dat Wirtz is bereid om volgende week naar het buitenland te vliegen voor een medische keuring, nadat hij zondagmiddag met zijn nationale team heeft gespeeld tegen Frankrijk in de play-offs voor de derde plaats in de UEFA Nations League . De 22-jarige Duitse speler zou zijn zinnen volledig hebben gezet op een transfer naar Liverpool, nu Manchester City geen concrete interesse meer toont en lijkt af te haken.

