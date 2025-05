Liverpool-captain Virgil van Dijk brengt hoofden op hol: 'Ik wil vier kinderen van Daddy van Dijk'

Virgil van Dijk gaat viraal op sociale media met de dansmoves die hij toonde op het kampioensfeest van Liverpool. Op TikTok is zelfs een nieuwe trend opgedoken: ‘VVD-tok’ (Virgil van Dijk-tok).

De trend bestaat uit video's waarbij de dansmoves van de Oranje-international in slowmotion worden afgespeeld. De aanvoerder van Liverpool is al langer geliefd bij het Nederlandse publiek.

Tijdens het EK doken er veel video's op op TikTok waarbij mannen voor de grap hun hand voor de ogen van hun vriendin deden met de tekst: "POV (point of view, red.): je gaat met je vriendin naar een EK-wedstrijd, maar Virgil van Dijk speelt."

Daddy van Dijk

De dansende topverdediger brengt veel hoofden op hol bij volgers van de trend op social media. Influencer Beth Wainwright schrijft bijvoorbeeld: " Nog nooit in mijn leven voelde ik me zó aangetrokken tot een man als bij het zien van Virgil van Dijk die stond te dansen op de spelersbus. Hij was me eigenlijk nooit echt opgevallen, maar dat is nu compleet veranderd.”

Uit de reacties op de uitroepen van de influencer blijkt dat ze zeker niet alleen staat in haar waardering voor 'Daddy van Dijk', zoals de Liverpool-verdediger ook liefkozend wordt genoemd. " Ik wil vier kinderen van hem", zo reageert iemand. Een ander laat dit achter: "Voor hem zou mijn vrouw me verlaten". Of kijk eens naar dit: "Ik ben 64 en voel precies hetzelfde."

Contract van Virgil van Dijk bij Liverpool

Goed nieuws voor de fans van Liverpool én Daddy van Dijk is dat hij onlangs zijn contract bij The Reds heeft verlengd. Zijn nieuwe overeenkomst loopt tot medio 2027. En deze zomer krijgt hij gezelschap van landgenoot Jeremie Frimpong. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zijn de andere Nederlanders bij de club.

Nederlanders bij The Reds

Liverpool heeft eerder meer Nederlandse clublegendes voortgebracht. Dirk Kuyt speelde liefst 285 wedstrijden in het rode shirt. Ook Georginio Wijnaldum beleefde zijn hoogtijdagen bij Liverpool. Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever zijn met ieder vier wedstrijden de 'onbekendste' Nederlandse Liverpool-spelers.