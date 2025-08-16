Liverpool is de Premier League begonnen met een 4-2 overwinning op Bournemouth. Qua voetbal gebeurde er een hoop, maar ook het eerbetoon aan Diogo Jota en een racistisch incident tijdens de wedstrijd maakten het duel bijzonder beladen. De Engelse media vliegen daardoor alle kanten uit over de zege van het Liverpool van Arne Slot.

Over de wedstrijd ging het in veel kranten eigenlijk nauwelijks. The Daily Mail vond dat de 4-2 zege van Liverpool werd overschaduwd door een schandalig incident: in de eerste helft werd Bournemouth-speler Antoine Semenyo racistisch bejegend door een 'fan' van Liverpool. "Dat hij gewoon doorspeelde, en zelfs twee goals maakte, nadat hij racisme aankaarte is bijzonder inspirerend", vindt het medium.

Emoties bij Mo Salah

De krant zag ook de hevige emoties bij Mo Salah, de sterspeler van Liverpool. Na zijn beslissende 4-2 vierde hij de goal zoals Diogo Jota geregeld deed. Hij eerde daarmee zijn vorige maand verongelukte ploeggenoot. "Hij had de tranen in de ogen voor de wedstrijd waarin ze Jota eerde, en dat was na het laatste fluitsignaal niet anders. Het moet zo moeilijk zijn voor de Liverpool-spelers om te rouwen om zo'n goede vriend en teamgenoot, terwijl ze moesten voetballen."

Mooi cijfer voor Cody Gakpo

Bij het lokale The Liverpool Echo proberen ze toch wat aandacht te geven aan de verrichtingen op het veld. Bij de rapportcijfers kwam één Nederlander er zeer positief vanaf. Cody Gakpo scoorde en kreeg daardoor een zeven. Dat was niet het hoogste cijfers, die eer ging naar spits Hugo Ekitike en invaller Federico Chiesa: allebei een acht. Overigens kregen Jeremie Frimpong en Virgil van Dijk een zes.

Bij The Mirror waren ze stil van het eerbetoon voorafgaand aan de wedstrijd. Toen werden Jota en zijn eveneens verongelukte broer André Silva herdacht. "Liverpool-fans kregen kaartjes om in de lucht te houden en zo een mozaïek te maken, terwijl er een minuut stilte werd gehouden na een emotionele uitvoering van You'll Never Walk Alone."

Daar sloot The Sun zich maar al te graag bij aan. "Fans brachten een ontroerend eerbetoon", vond het tabloid. "De club en miljoenen fans over de hele wereld zijn in rouw sinds Diogo en André op 3 juli omkwamen bij een auto-ongeluk in Spanje. Na 20 minuten stond het publiek op en gaf het Jota (die nummer 20 droeg) een luid applaus." Overigens zou de familie ook aanwezig zijn in het stadion, maar werd deze uit respect niet in beeld gebracht.

Lastige wedstrijden in augustus

Sportief gezien is er het nodige werk aan de winkel voor Slot, maar ze hebben nog even de tijd om te schaven aan de tactiek. De eerstvolgende wedstrijd is pas op maandag 25 augustus. Dan wacht het lastige uitduel bij Newcastle United. De maand wordt afgesloten met een clash met topteam Arsenal op Anfield.

