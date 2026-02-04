FC Twente werd uitgeschakeld door AZ in de EuroJackpot KNVB Beker, maar het duel moest volgens enkelingen nog een staartje krijgen. Onder supporters van de Enschedese club was een discussie ontstaan over de deelname van AZ-aanvaller Jizz Hornkamp, die volgens sommigen niet speelgerechtigd zou zijn geweest op basis van de KNVB-reglementen.

AZ nam Hornkamp deze winter over van Heracles Almelo. De 27-jarige spits kwam in de eerste seizoenshelft al in actie voor Heracles in het bekertoernooi en maakte vervolgens dinsdgavond ook minuten in het duel tegen FC Twente namens AZ. Enkele scherpe FC Twente-fans deelden op sociale media beelden en informatie waaruit zou blijken dat een speler niet voor twee verschillende clubs in één en hetzelfde bekertoernooi mag uitkomen.

Beelden uit de AI-modus van Google

Gelijk na de wedstrijd circuleerden meerdere afbeeldingen met soortgelijke claims online, al waren die afkomstig uit de AI-modus van Google. Die functie geeft geregeld correcte antwoorden, maar zit er ook regelmatig naast. In de officiële reglementen van de KNVB is niet direct terug te vinden dat een speler niet voor twee clubs in één bekertoernooi mag spelen.

Sterker nog: in het verleden is dat vaker wél toegestaan. Zo kwam Joey Veerman in het seizoen 2021/2022 uit voor zowel sc Heerenveen als PSV in de KNVB Beker. Ook vorig seizoen gebeurde het nog, toen Mats Rots speelminuten maakte voor FC Twente én Heracles Almelo in het toernooi.

KNVB reageert

Ondertussen heeft de KNVB ook gereageerd op de consternatie onder FC Twente-supporters. De Nederlandse voetbalbond heeft laten weten aan Sportnieuws.nl dat het onwaar is. Een schorsing had roet in het eten kunnen gooien, maar dat is niet het geval. Hornkamp was dus gewoon speelgerechtigd.

AZ naar halve finales

Twente-fans waren gretig op zoek naar een laatste strohalm om toch verder te gaan in de EuroJackpot KNVB Beker. Dinsdagavond viel namelijk het doek in de kwartfinales tegen AZ. Na 90 minuten spelen stond het 1-1, dus kwam er een verlening. Juist Hornkamp gaf de assist op de uiteindelijk winnende treffer van Troy Parrott.

AZ mag zich melden voor de loting van de halve finales van de KNVB Beker. Die wordt vrijdag gehouden. Vorig jaar stonden de Alkmaarders in de finale van het bekertoernooi, waarin werd verloren van Go Ahead Eagles na strafschoppen.