PSV neemt het dinsdagavond op tegen Liverpool in de Champions League. Een belangrijk duel voor PSV in de competitiefase, maar ook voor het Nederlands voetbal is het van groot belang dat PSV resultaat neerzet tegen het Liverpool van Arne Slot. Vorig jaar lukte dat, maar dit jaar weer? Het is in ieder geval een groot issue onder de beleidsmakers van de VriendenLoterij Eredivisie. “Dat leeft intern enorm bij ons.”

Het loopt nog niet geweldig voor de Nederlandse ploegen in Europa. Go Ahead Eagles verrast en kan deze week op 9 punten komen, maar verder is het weinig soeps. Feyenoord heeft het zwaar in de Europa League, net als FC Utrecht. In de Conference League staat AZ ook niet op een plek voor plaatsing en dat geldt ook voor Ajax dat laatste staat in de Champions League.

'We hopen allemaal op PSV'

PSV heeft tegen Liverpool toch nog een kans wat te maken van het Champions League-seizoen, en daar zijn de mannen van de Eredivisie CV, de directeuren van de competitie, maar wat blij mee. PSV staat momenteel met 5 punten op de 18e plek. “We hopen natuurlijk allemaal op PSV vanavond”, zegt Martin van Geel in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

“Wij moeten dat ook wel vinden”, lacht Van Geel, die technisch directeur is bij de competitie. “We hebben een Whatsapp-groep met elkaar, met alle collega’s. We zijn met een man of 15 en op zo’n avond gaat dat los. Dan appen we naar elkaar, houden we de doelpunten in de gaten en kijken we waar we als Nederlands ploegen punten kunnen halen”, schetst hij de situatie.

'Het jaar erop wordt discutabel'

En dat is maar wat belangrijk om die zesde plek op de coëfficiëntenlijst te behouden. Die plek geeft Nederland namelijk toegang tot twee directe tickets voor de Champions League en één voor de voorrondes van datzelfde toernooi. Van Geel legt uit wat het zou betekenen als Nederland die plek kwijtraakt. “Volgend jaar is er nog geen probleem, dan heb je in ieder geval twee Champions League-deelnemers en nog eentje die bij de kwalificatie instroomt”, legt hij uit.

Maar dat verandert dus als die plek niet behouden wordt. “Het jaar erop wordt het alweer discutabel, omdat België en Portugal behoorlijk aan het oprukken zijn. Zou je naar plek 7 zakken, scheelt dat voor de Nederlandse inkomsten 80 miljoen euro per jaar. Dat geld gaat eerst naar de ploegen die in Europa uitkomen, maar vloeit ook door naar de rest van de competitie en zelfs de Keuken Kampioen Divisie, dat scheelt nogal wat geld."

Kritiek op Nederlands voetbal

In een eerdere aflevering van De Maaskantine sprak Robert Eenhoorn erover dat het Nederlandse voetbal in een neerwaartse spiraal zat en dat Nederland momenteel op dit niveau de 11e of 12e plek op de ranglijst zou hebben. “We moeten ook niet vergeten waar we vandaan komen”, is het verweer van Van Geel. “We zijn van een heel eind gekomen en nu moeten we dat zien te handhaven. De Eredivisie was destijds voorloper in de Europees spelende clubs te faciliteren met een weekend vrij. Dat doen andere landen nu ook, dus dat voordeel is al weg”, pareert hij de kritiek.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Martin van Geel langs. Met jarenlange ervaring als speler én directeur in de top van de voetbalwereld heeft hij een schat aan ervaring. Hij spreekt over zijn huidige technische rol bij de Eredivisie CV. De positie van het Nederlandse voetbal in Europa en spreekt over veranderingen die hij graag zou zien in de voetballerij.

Verder deelt hij anekdotes over zijn tijd bij Feyenoord, werken bij Ajax en spreekt hij zich uit over de play-offs in de Vriendenloterij Eredivisie. Beluister De Maaskantine iedere woensdagmorgen vanaf 7.00 uur.

Reageer en praat mee!