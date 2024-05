Begrip uit Dortmund-kamp voor thuislaten Ian Maatsen: 'Ondanks dat hij het meest offensief is'

Borussia Dortmund-back Ian Maatsen kende een droomseizoen in Duitsland. De verdediger mag zich opmaken voor de Champions League-finale tegen Real Madrid. Vrijwel iedereen was het eens dat Maatsen niet kon ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Ronald Koeman besloot anders en laat Maatsen thuis. Voormalig Dortmund-trainer Bert van Marwijk kan zich vinden in die keuze.

Koeman zei woensdagmiddag op de persconferentie het volgende over de absentie van Maatsen in de selectie. "Het is geen moeilijk gesprek geweest met Maatsen. Ik wist namelijk dat dit moment zou komen. Ik heb op mijn manier geprobeerd uit te leggen waarom. Hij is teleurgesteld, dat is logisch. We hebben meerdere jongens op zijn posities en die krijgen de voorkeur", doelde Koeman op Daley Blind (Girona), Nathan Ake (Manchester City) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur). "Dat geeft mij, met het type verdedigers dat wij hebben die op meerdere posities inzetbaar zijn, de gelegenheid om een aanvaller méér mee te nemen."

Ouders Ian Maatsen reageren op afwezigheid zoon in EK-selectie: 'Het einde daarvan is nog niet in zicht' Ian Maatsen is teleurgesteld dat hij niet bij de EK-selectie van het Nederlands elftal zit. Bondscoach Ronald Koeman maakte woensdagmiddag zijn 26-koppige selectie bekend voor de eindronde in Duitsland. Daar zat Maatsen, die zaterdag de Champions League-finale speelt met Borussia Dortmund, niet bij. Ook zijn ouders zijn teleurgesteld.

'Jouw beslissing is de beste beslissing'

Van Marwijk was zelf bondscoach en stond regelmatig voor lastige besluiten. Tegen andere coaches was Van Marwijk altijd heel erg duidelijk over de keuzes die werden gemaakt. "Ik zei altijd: 'jouw beslissing is de beste beslissing'. En zo kijk ik ook naar de beslissing van Koeman om Maatsen thuis te laten. Hij heeft gekeken naar andere spelers op die positie en heeft voor anderen gekozen. Ik kan me wel vinden in de beslissing van Ronald", zei Van Marwijk, die wel inziet dat Maatsen een heel ander type is dan de huidige linksbacks.

"Hij is veruit het meest offensief en is een échte wingback. Dat zijn de anderen een stuk minder, maar het ligt aan de formatie van Koeman. Dat is ook nog maar afwachten", aldus Van Marwijk tegenover Sportnieuws.nl.

Ook voormalig Dortmund-spits Harry Decheiver vindt het niet per se heel erg opvallend dat Maatsen ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal. Vooral de toelichting van Koeman gaf Decheiver het gevoel dat het een logische beslissing was. "Ik denk dat Koeman het heel goed heeft uitgelegd aan ons allemaal. Hij had meerdere keuzes, maar geeft de voorkeur aan de huidige drie, zodat hij een extra aanvaller mee kan nemen. Ik denk een heel plausibele keuze. We hoeven niet te twijfelen aan de capaciteiten van Koeman", zei Decheiver.

Maatsen na zijn doelpunt tegen Atlético Madrid ©Getty Images

Lovende woorden voor Maatsen

Van Marwijk, de voormalig trainer van Dortmund en bondscoach van het Nederlands elftal is wel van mening dat Maatsen een uitstekend seizoen heeft gedraaid. "Maatsen heeft me wel verbaasd en dan bedoel ik in positieve zin. Hij heeft zich razendsnel goed aangepast aan het spel van Dortmund en dat terwijl hij de afgelopen jaren niet altijd evenveel heeft gespeeld. Nu moest hij direct aan de bak op het hoogste niveau in Duitsland en dat heeft hij vanaf dag één geweldig gedaan. Dat is absoluut een compliment waard."