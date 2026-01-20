Theo Janssen staat dinsdagavond met De Treffers tegenover NEC in de KNVB Beker. De wedstrijd werd vorige week afgelast wegens de winterse omstandigheden en zal daarom nu afgewerkt worden. Janssen kijkt ernaar uit om van deze wedstrijd een spektakel te maken. Daar heeft hij de legendarische waterdrager Jan Maas mogelijk voor nodig. "Ik zou teleurgesteld zijn als hij dat niet doet."

Het verhaal van Jan Maas gaat alweer terug naar het jaar 2000. Toen De Treffers en NEC elkaar ook troffen. Een schot van NEC-speler Jack de Gier zou honderd procent het goal invliegen, maar Jan Maas wist dat te voorkomen. De verzorger van De Treffers, nog altijd actief bij de club, stond na een blessurebehandeling achter de goal, sprong het doel in en kopte de bal van de lijn. Het is één van de meest iconische momenten in de voetbalgeschiedenis.

Theo Janssen bij De Treffers

26 jaar later staan de clubs wéér tegenover elkaar in de beker. Theo Janssen is sinds dit seizoen de trainer van De Treffers en staat in de Tweede Divisie op een mooie zevende plaats. Na een 4-1 overwinning afgelopen weekend op Excelsior Maassluis, is het tijd om de nummer 3 van de Eredivisie te beteugelen in Groesbeek. "Voor de club is dit een mooi duel, we verheugen ons er allemaal op. Iedereen is al weken bezig om dit te organiseren", vertelt hij over de stemming op de club.

Janssen zelf staat er luchtig in, hij wilt er vooral een mooie wedstrijd van maken. "We hebben het maandag pas over deze wedstrijd met de groep gehad. De beker is mooi maar je zou als amateurploeg alleen maar met NEC bezig moeten zijn, dat is in ons geval niet. Ik heb gewoon mijn eigen beker-ervaringen besproken en uitgelegd wat er nou allemaal bij zo'n bekerpot komt kijken", legt hij uit.

Eerdere ontmoeting

NEC en De Treffers speelden ook al een oefenduel tegen elkaar in de zomer, maar alle lessen uit dat duel kunnen de prullenbak in. "We waren toen allebei nog zoekende", vertelt Janssen. "We weten zeker dat we mogelijkheden gaan krijgen, maar dat zij gaan scoren staat eigenlijk ook wel vast. We moeten lekker tot kansen komen en hopen we dat achterin stabiel zijn. We gaan er hopelijk een mooie wedstrijd van maken."

En met Maas, die 26 jaar geleden de hoofdrol opeiste, heeft Janssen natuurlijk allang gesproken. "Ik heb gezegd dat lekker veel langs de lijn moet lopen en veel bij de goals moet staan", zegt hij met een knipoog. "Hij moet lekker de schijnbeweging blijven oefenen, daar hebben we op getraind dus dat komt goed", lacht hij. "Ik verwacht wel dat hij wat anders doet dan een kopbal. Als hij dat niet doet, zou ik teleurgesteld zijn. Nu moet hij maar met een omhaal komen."

Eerste prijs al binnen

De Treffers heeft de prijs van beste amateurploeg al binnen en krijgt daarbij voor het eerst de blauwe dennenappel uitegereikt in De Kuip bij de finale. Een mooi moment voor de club, vindt Janssen, al hecht hij er zelf minder waarde aan. "Het zal altijd beschreven blijven, want je bent de eerste club, dat is mooi. Het is leuk dat we met z'n allen naar de finale kunnen gaan, daar gaan we een leuke dag van maken. Het zal vast een dolle rit worden naar De Kuip. We denken eraan als groepsuitje in Rotterdam te blijven, maar dat zien we wel."

Eerst nog maar eens het bekerduel met NEC, dat op zich al bijzonder is. De winnaar van de wedstrijd weet de tegenstander al: FC Volendam. "Dat had ik liever niet gehad. NEC weet nu al dat ze op papier een makkelijke weg naar de halve finale krijgen, als ze bij ons winnen. Dat is niet heel gunstig. Achteraf hadden we vorige week ook prima kunnen spelen, want het veld was goed. Maar vertrouwen hebben we sowieso, we gaan er een mooie wedstrijd van maken."