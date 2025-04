Bekerfinalist Go Ahead Eagles heeft veel weg van Liverpool: 'Dat vergeet ik nooit'

De bekerfinale tussen twee zogenaamde 'kleinere' ploegen heeft een bijzondere betekenis voor Jaan de Graaf. De oud-spits van zowel AZ als Go Ahead Eagles beleefde er roemrijke jaren. Hoewel hij tegenwoordig vooral van een afstand toekijkt, leeft de finale tussen zijn oude liefdes volop bij de goedlachse De Graaf. "Daar had ik eigenlijk wel een jaartje langer moeten blijven."

Jaan de Graaf werd vooral bekend als Mister IJsselmeervogels met 199 doelpunten in 323 wedstrijden, maar beleefde ook drie mooie seizoenen in het profvoetbal. AZ durfde als eerste club een speler aan te nemen die vanwege zijn geloof niet op zondag speelde. "Ik heb er een prachtige tijd gehad en veel vrienden aan overgehouden", vertelt De Graaf aan Sportnieuws.nl. "Zoals Willem van Hanegem, die nu af en toe nog steeds fluit bij het G-team waar ik leider van ben."

Ajax, Feyenoord en Borussia Dortmund de deur gewezen: 'Daar kon ik bij mijn oma toch niet mee aankomen?' "Dat ik niet voetbalde op zondag is de enige reden dat je me nu nog kent", grapt IJsselmeervogels-icoon Jaan de Graaf. De inmiddels zeventigjarige oud-spits maakte furore bij AZ'67 en Go Ahead Eagles, maar is vooral bekend door zijn geloofsovertuiging. Zelfs aantrekkelijke aanbiedingen van topclubs als Ajax, Feyenoord en Fenerbahçe wees hij zonder aarzeling af.

Uitgegroeid tot Eagles-icoon

Na twee succesvolle jaren in Alkmaar koos De Graaf voor zijn maatschappelijk carrière. "Het was zó verschrikkelijk druk in de bakkerij en ik kon er ook gewoon meer mee verdienen dan met voetbal", herinnert hij zich. Toen kreeg hij een telefoontje van Bob Maaskant. "Hij zei dat ik hem niet in de steek kon laten. Het was maar een half uurtje rijden en Go Ahead Eagles was altijd al een mooie club. Van die keuze heb ik nooit spijt van gehad."

'Eagle van het jaar'

Bij Go Ahead Eagles werd hij al snel een clubicoon, ondanks het harde werken bij de bakkerij. "Overdag stond ik op de markt, 's avonds speelde ik in het stadion. Het ging me goed af bij Kowet. Ik werd zelfs 'Eagle van het Jaar', maar kon het niet combineren met mijn werk in Bunschoten-Spakenburg. Een plek op de markt in Deventer? Dat weigerde de gemeente vanwege de wachtlijst. Echt een geweldige club, ik had daar misschien een jaar langer moeten blijven."

Toch kijkt De Graaf met warme gevoelens terug op zijn tijd bij Go Ahead. "Die selectie was geweldig. Dick Schneider, Martin Koopman, Henk ten Cate, Cees van Kooten... Samen met Cees stond ik in de aanval. Hij kopte die ballen door, ik maakte ze af. Een mooie samenwerking, al vond Cees mij maar een luie visboer", lacht hij. "Ach, was ik soms ook wel, maar die Cees draafde weleens door. Die liep een half uur voor de training al een sliding te maken."

Compleet gekkenhuis in Deventer, maar uitzwaaien van Go Ahead Eagles geweigerd: 'Dat kan in de weg zitten' Go Ahead Eagles en AZ staan voor dé wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de bekerfinale is het in Alkmaar nog behoorlijk rustig, maar in Deventer is het één groot gekkenhuis. Eagles-trainer Paul Simonis en aanvoerder Mats Deijl zijn de rust zelve. "Ik heb niet het gevoel dat er veel spanning of angst heerst", stelt Deijl.

Genieten van Eagles-fans

De inmiddels 69-jarige oud-spits koestert de bijzondere herinnering aan zijn tijd aan de Vetkampstraat. "De supporters die door de wijken naar het stadion trekken, dat vergeet ik nooit. Dat geweldige Britse stadion, dat is gewoon een beetje Liverpool aan de IJssel", lacht De Graaf met een glinstering in zijn ogen.

Vetkampstraat in Deventer. ©Pro Shots.

Liverpool aan de IJssel tegen AZ

Bij een finale tussen zijn twee voormalige clubs is het moeilijk kiezen. "Ik geef ze eerlijk gezegd allebei een kans", zegt De Graaf diplomatiek. "Go Ahead speelt dit seizoen écht leuk voetbal, maar AZ heeft iets meer ervaring. Hoewel, zonder Clasie zijn ze echt stukken minder. Zonder hem geef ik Kowet meer kans. Een voorspelling? Nee, écht geen idee."

Hoe de finale ook zal eindigen, Jaan de Graaf kijkt met trots en warme gevoelens terug op zijn tijd bij beide clubs. Komende maandag zit hij in De Kuip om alles van dichtbij mee te maken. "Ik hoop vooral dat het een prachtige finale wordt."