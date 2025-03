Beladen duel om plek drie in Eredivisie: Feyenoord ontvangt Go Ahead Eagles in De Kuip

Wedstrijden tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles is een échte kraker in de strijd om plek drie. In de eerdere ontmoeting lieten beide teams al zien wat ze in huis hebben en ook in deze editie zal het niet anders zijn. Feyenoord wil voortborduren op hun sterke prestatie tegen FC Twente (6-2 winst), terwijl Go Ahead Eagles vastbesloten is om hun zegereeks een vervolg te geven. Lees hier alles over deze spannende kraker.

Het eerste fluitsignaal in De Kuip klinkt zondagmiddag om 16.45 uur. Scheidsrechter Bas Nijhuis leidt de wedstrijd, net zoals hij eerder de 'topwedstrijd' tegen directe concurrent FC Utrecht floot. Het optreden was allesbehalve vlekkeloos. De Enschedeër en VAR zagen een penalty van Feyenoord over het hoofd. "Dan was het mooi geweest als de VAR op de lijn was gekomen en had ik kunnen zien dat Santiago Giménez best wel werd vastgegrepen", vertelde Nijhuis bij NPO Radio 2.

Zespuntenwedstrijd voor Feyenoord en Eagles

De wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles is van groot belang in de strijd om de Europese plekken. Feyenoord staat op de vierde plek met 47 punten uit 25 wedstrijden, waar het vooral onder Robin van Persie aardig is gaan lopen. Go Ahead Eagles is terug te vinden op de zevende plaats met 44 punten uit 26 wedstrijden. De Deventenaren hopen te stunten om zich te houden om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal.

In de Eredivisie heeft Feyenoord recentelijk een magistrale overwinning geboekt op FC Twente (6-2), na een eerder gelijkspel tegen NEC (0-0). In de Champions League werd tweemaal verloren van Inter, maar de ploeg van Van Persie heeft daar wel vertrouwen kunnen boeken. Dé ploeg in vorm in de Eredivisie is echter Go Ahead Eagles. De bekerfinalist won onlangs tweemaal in vier dagen van PSV en won de afgelopen vier duels.

Vorige ontmoeting

De eerdere ontmoeting in Deventer leverde een overtuigende 1-5 overwinning op voor Feyenoord. De doelpunten werden destijds gemaakt door Ibrahim Osman, Antoni Milambo, Quinten Timber, Julián Carranza en Ayase Ueda, terwijl Oliver Edvardsen het enige doelpunt voor Go Ahead Eagles verzorgde. Feyenoord heeft sinds 2017 geen nederlaag geleden tegen ‘Kowet’, een indrukwekkende ongeslagen reeks. De laatste keer dat Go Ahead Eagles van Feyenoord wist te winnen, was in 2016 met een nipte 1-0.

Afwezigen

Feyenoord kampt het hele seizoen al met een behoorlijke waslijst. Voor Quinten Timber, Jordan Lotomba, Chris-Kevin Nadje en Justin Bijlow is het seizoen al klaar. Bovendien zijn Hugo Bueno en Ayase Ueda met een blessure teruggekeerd van de interlandperiode. Er is echter ook goed nieuws in Rotterdam-Zuid. Op het middenveld kan Van Persie weer beschikken over Ramiz Zerrouki en Antoni Milambo. Bij Go Ahead Eagles ontbreken twee belangrijke krachten met Soren Tengstedt en Jakob Breum.

