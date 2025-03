Hevige strijd in Eredivisie om kleine twintig miljoen euro barst los: Feyenoord weet wat op het spel staat

De strijd om de titel is volop bezig, maar de race om de derde plek is misschien wel nóg spannender. Maar liefst vijf clubs vechten om een plek in de Champions League-voorrondes. Naast het sportieve plaatje ligt er ook een aanzienlijke financiële beloning in het verschiet. Maar hoeveel miljoen staat er precies op het spel?

De afstand tussen nummer drie FC Utrecht en nummer zeven Go Ahead Eagles is slechts vijf punten. Tussen hen in staan Feyenoord, FC Twente en AZ. Voor de Rotterdammers is het behalen van de derde plek een absolute must, terwijl de andere teams het bereiken van de voorrondes van de Champions League vooral als een 'bonus' zullen zien. Voor Go Ahead Eagles ligt de focus vooral op de bekerfinale tegen AZ, die óók een directe plek in de Europa League oplevert.

Waarom is plek drie zó belangrijk?

Wanneer bijvoorbeeld Feyenoord de derde plek bemachtigt, is de club verzekerd van minimaal een plek in de groepsfase van de Europa League. Zelfs bij uitschakeling in de voorrondes van de Champions League volgt directe plaatsing in de Europa League.

De vierde plek biedt daarentegen slechts toegang tot de tweede voorronde van de Europa League, wat een langer en moeilijker pad naar Europees voetbal betekent. AZ kan echter een handje helpen. Als de Alkmaarders zowel de KNVB Beker winnen als derde worden, schuift het ticket voor de groepsfase van de Europa League door naar Feyenoord.

Robin van Persie worstelde met zijn imago bij Feyenoord: 'Velen zien mij nog steeds zo' Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft veel geschiedenis bij de Rotterdamse club. Hij worstelde er met zijn imago, beleefde hoogtepunten en zette er zijn eerste stappen als coach. "Na de terugkeer bij Feyenoord zagen mensen pas echt hoe hij is als mens."

Prijzengeld voor nummer drie

De nummer drie van de Eredivisie kan een mooi geldbedrag verdienen. Om de groepsfase van de Champions League te bereiken, moet de desbetreffende club eerst twee rondes doorstaan: de derde voorronde en de play-offs. Bij uitschakeling in de derde voorronde zijn er geen extra inkomsten vanuit de Champions League, maar volgt wel een bedrag van 4,31 miljoen euro voor deelname aan de competitiefase van de Europa League.

Als de derde voorronde succesvol wordt doorlopen, is financiële zekerheid gegarandeerd. Een club die in deze fase wordt uitgeschakeld ontvangt alsnog vijf miljoen euro plus het startgeld van de Europa League (4,31 miljoen euro). Weet de nummer drie de play-offs wél te overleven, dan lonkt de groepsfase van de Champions League met een indrukwekkend prijzengeld van 18,62 miljoen euro.

Feyenoord en PSV cashen flink: dit verdienden de Nederlandse clubs aan prijzengeld in de Champions League Feyenoord en PSV zijn uitgeschakeld in de Champions League, maar kunnen terugkijken op een lucratief toernooi. De miljoenen stroomden de voorbije maanden binnen, zeker omdat beide teams de laatste zestien haalden. Dat levert beide teams flink wat geld op.

Resterende programma's

FC Utrecht Feyenoord FC Twente AZ Go Ahead Eagles Heerenveen (T) Go Ahead Eagles (T) Heracles (U) NEC (U) Feyenoord (U) Go Ahead Eagles (U) Groningen (T) Fortuna (T) RKC (T) Utrecht (T) Groningen (T) AZ (U) PEC Zwolle (U) Feyenoord (T) NAC (U) Ajax (T) Fortuna (U) PSV (T) Heracles (U) Almere (U) RKC (U) PEC Zwolle (T) Sparta (U) NAC (T) AZ (T) FC Twente (U) Heracles (U) Utrecht (T) Go Ahead Eagles (U) PEC Zwolle (U) Sparta (T) PSV (T) AZ (T) Groningen (T) Heerenveen (T) Fortuna (U) RKC (T) Ajax (U) FC Twente (U) RKC (U) - Heerenveen (U) - Almere City (T) -

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.