Bij Club Brugge is maandagmiddag een bom ontploft in de bestuurskamer. Na een zwakke reeks en een pijnlijke nederlaag tegen STVV heeft de Brugse topclub per direct afscheid genomen van trainer Nicky Hayen. Maar wat het nieuws pas écht explosief maakt: amper enkele uren later klopte Club aan bij een rechtstreekse rivaal om zijn opvolger op te halen.

De 3-2-nederlaag in Sint-Truiden bleek de druppel voor het Brugse bestuur. Hayen - vorig jaar nog de onverwachte kampioenenmaker - kreeg de laatste weken geen vat meer op het spel en de resultaten. Ook zijn stafleden Wouter Biebauw en Matthias Bernaert moeten vertrekken. "We bedanken Nicky voor zijn harde werk en wensen hem het allerbeste in de toekomst", klinkt het in een kort persbericht.

Club Brugge slaat toe bij rivaal

Maar de echte schok volgde pas daarna. Club Brugge had zijn opvolger namelijk al klaarstaan en die kwam niet van ver. Blauw-zwart trok prompt aan de mouw van Ivan Leko, op dat moment hoofdtrainer van rivaal AA Gent. De Kroaat had daar pas sinds de zomer het roer in handen, maar activeerde volgens Belgische media een clausule in zijn contract waardoor Club hem zonder onderhandeling kon binnenhalen.

KAA Gent-voorzitter Sam Baro ontdekte het zelfs via de media. "Ik sta even perplex als iedereen", reageerde hij totaal verrast. Uit Leko’s kamp klinkt dan weer dat hij wél heeft geprobeerd contact op te nemen met zijn werkgever.

Mokerslag voor Gent

Voor Gent was het vertrek een mokerslag. De club communiceerde in een opvallend koel statement dat het 'akte neemt van de beslissing van Ivan Leko om de club te verlaten', maar benadrukte dat er geen enkel signaal vooraf was. Volgens Sporza probeerde Leko wél contact te leggen, maar bleef dat zonder resultaat. Hoe dan ook: bij Gent heerst vooral ongeloof én kwaadheid over het moment, twee dagen voor een competitieduel.

Voor Club Brugge is de terugkeer van Leko dan weer een strategische zet. De Kroaat kent de club door en door, werd in 2018 kampioen met blauw-zwart en stond bekend om zijn aantrekkelijke voetbal. Hij leidt dinsdag al zijn eerste training en zit woensdag meteen op de bank in het Champions League-duel met Arsenal, een entree die nauwelijks turbulenter had kunnen verlopen.

Leko moet Brugge redden, Gent blijft met brokstukken achter

De benoeming van Leko markeert opnieuw een opvallende wending in een seizoen waarin Club Brugge zoekende is naar stabiliteit. Ondanks sterke Europese prestaties - met onder meer het spectaculaire 3-3-gelijkspel tegen Barcelona - bleef het niveau in de competitie vaak ondermaats. Voor Gent is de schade groot. Waar Club een nieuw hoofdstuk opent, moet de rivaal halsoverkop op zoek naar een nieuwe coach, terwijl de onvrede bij spelers en supporters groeit.