Belgische club volgt voorbeeld Vitesse: 'mirakel' nodig om te blijven bestaan

Waar in Nederland het voortbestaan van Vitesse in gevaar is, zitten er ook in België clubs in grote financiële problemen. Bij KV Oostende maken ze zich namelijk grote zorgen nadat een potentiële koper afhaakte om de club over te nemen. De Belgische club heeft een mirakel nodig om niet failliet te gaan.

In België hebben meerdere clubs problemen, want vorige week meldde Het Laatste Nieuws al dat Standard Luik de salarissen van de spelers niet meer kan betalen en moet vrezen dat het voor volgend seizoen geen proflicentie krijgt. Ook bij Oostende is het op financieel gebied een puinhoop, want de club meldt zelf dat het een 'mirakel' nodig heeft om te kunnen blijven bestaan.

De situatie van de club kent veel gelijkenissen met die van Vitesse in Nederland. Oostende moet vrijdag een sluitende begroting overleggen aan de licentiecommissie in België. De club heeft een schuld van zo'n tien miljoen euro en leek een investeerder te hebben gevonden die de club kon redden, maar de deal is geklapt nadat de grootaandeelhouder van de club niet akkoord ging.

De club moet dus voor vrijdag een oplossing vinden voor het gat in de begroting. Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck vreest het ergste: "Zonder overname is er geen mogelijkheid om de licentie te behalen. Tenzij er de komende 24 uur nog een mirakel plaatsvindt."

Tientallen banen op het spel

Oostende degradeerde vorig seizoen na tien jaar op het hoogste niveau. In de Eerste Klasse B eindigde het dit jaar op een dertiende plaats. Stijn Vreven begon het seizoen als trainer bij Oostende, maar hij werd in december 2023 ontslagen. De club deed het onder zijn opvolger echter niet veel beter. Het Beerschot van hoofdtrainer Dirk Kuijt werd kampioen en promoveerde dus ook.

Als er geen wonder gebeurt in de komende dagen moet de club een faillisement aanvragen. Dan zouden ook de ongeveer dertig werknemers hun baan kwijtraken. De voetballers van de club kunnen dan transfervrij op zoek gaan naar een nieuwe werkgever.