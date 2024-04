Dirk Kuijt slaat terug naar Nederlandse media: 'Vinden het fantastisch om iemand met de grond gelijk te maken'

Dirk Kuijt kon dit weekend een mooi feestje vieren. De trainer van Beerschot had vorige week al promotie naar het hoogste niveau in België veiliggesteld en dit weekend pakte hij de titel. Na een mislukt avontuur bij ADO Den Haag gaat het hem in België beter af als trainer. De benadering van de media bevalt hem wel.

"Ik heb in België eerlijk gezegd nooit negatieve geluiden opgevangen", vertelt Kuijt tegen de Gazet van Antwerpen. In Nederland was dat wel anders tijdens zijn beginperiode als trainer: "De Nederlandse media zijn met name tijdens mijn spelerscarrière lange tijd heel positief geweest, maar dat is wat gekeerd na mijn vorige avontuur als trainer."

"Er zijn een aantal zaken gebeurd in Nederland waardoor de media me daar heel negatief benaderen", vervolgt Kuijt. De oud-international heeft er daarom voor gekozen zijn heil ergens anders te vinden: "Dat is een van de redenen waarom ik hier ben en me enorm thuis voel. Ik word beoordeeld op wie ik ben als trainer. Als het slecht is, dan is het slecht. Jullie benoemen dat ook. Maar jullie zeggen dat wel met respect voor mijn persoon."

Nederlandse media

Dat was in Nederland volgens de coach wel anders: "Vincent Janssen heeft het laatst ook aangehaald in een interview. In Nederland is het heel normaal dat er op de man wordt gespeeld. Wij vinden het fantastisch om iemand helemaal met de grond gelijk te maken."

De kans is dan ook klein dat hij snel terug zal keren in Nederland: "Je mag in het leven nooit iets uitsluiten, maar op dit moment zijn er niet veel dingen de moeite waard om terug te keren."

Eerherstel na valse start

Kuijt, die 104 interlands voor Oranje speelde, beëindigde in 2017 zijn carrière als speler. Hij deed dat na twee seizoenen bij Feyenoord, waar hij eerder al tussen 2003 en 2006 had gevoetbald. Kuijt sloot op een geweldige manier af: hij maakte een hattrick in het kampioensduel van de Rotterdammers tegen Heracles Almelo. Dat was voor Feyenoord de eerste titel in achttien jaar.

In de zomer van 2022 begon hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, dat vlak daarvoor promotie had misgelopen. De Katwijker werd echter al na een paar maanden ontslagen. Halverwege dit seizoen nam hij het over bij Beerschot, dat toen al bovenaan stond. Onder de leiding van Kuijt hield het die plek vast en dus speelt de club volgend jaar op het hoogste niveau.