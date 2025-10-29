Sherida Spitse heeft haar allerlaatste interland voor de Oranje Leeuwinnen achter de rug. De komende jaren moet een nieuwe generatie opstaan en de natuurlijke opvolger staat met Veerle Buurman al klaar. De 19-jarige verdediger van Chelsea en Jill Roord erkennen dat het een bijzondere avond was. "Ik zei bij de wissel dat ze vooral heel trots mag zijn", zegt Buurman.

Na 248 interlands zit het erop voor Spitse. Ze zal nooit meer het Oranjeshirt dragen als voetbalster. "Het was een heel bijzondere wedstrijd, maar ze verdiend zo'n mooi, groot afscheid heeft gekregen. Een goede en mooie overwinning, dus een heel mooi afscheid. Ik hoop dat ze dat zelf ook zo heeft ervaren, maar dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ze mag heel trots zijn wat ze heeft betekend voor het vrouwenvoetbal, ze is écht een voorbeeld en heeft Nederland op de kaart gezet", stelt Buurman tegen Sportnieuws.nl.

Jill Roord hoort de afgelopen jaren ook absoluut bij de leiders van de Oranje Leeuwinnen en kan niet anders opbrengen dan héél veel lof. "Het was heel mooi. Ze verdient allemaal ons respect. Alleen al gebaseerd op alle statistieken natuurlijk, maar ook door hoe ze als persoon is en hoe ze als leider is geweest voor dit team al die jaren. Dat is waar we heel veel respect voor hebben en heel dankbaar voor zijn."

Geprezen om bijzondere kwaliteiten

Buurman heeft het afgelopen jaar behoorlijk veel van de 35-jarige verdediger opgestoken, vooral persoonlijk. "Ik heb veel geleerd van haar discipline, leiderschap en altijd in jezelf vertrouwen. Ik denk dat ze dat altijd heeft uitgestraald en dat ze dat zelf ook is. Natuurlijk zijn er periodes dat je dat minder hebt, maar ze is altijd een voorbeeld geweest voor jonge meiden en het vrouwenvoetbal", prijst Buurman de recordinternational. "Dat aantal interlands wordt écht lastig. Je weet het nooit, maar nee. Ik denk dat niemand dat ooit meer gaat verbreken..."

'Jammer dat ze stopt'

Roord kwam net als Spitse op héél jonge leeftijd bij de Oranje Leeuwinnen. De speelster van FC Twente gaat haar teamgenoot missen. "Ze is zó lang bij dit geweest... Ik ken haar persoonlijk al heel lang en weet dat ze altijd alles heeft gegeven, op en naast het veld. Ik vind het ook wel jammer dat het hier stopt", vervolgt Roord. "Sherida is gewoon heel puur en oprecht. Ze verwacht nooit iets van mensen wat ze zelf ook niet zou geven, daarin heeft ze ons altijd meegenomen."

Flink in het zonnetje gezet

Na afloop van het afscheidsduel van Spitse werd ze flink in het zonnetje gezet. Roord heeft er ook van genoten. "Ik denk dat het moment dat zij daar staat met haar kinderen toch wel het meest bijzonder is. Ze was heel trots en kan met een heel goed gevoel terugkijken op al deze jaren."

Voor Buurman was de erehaag een speciaal moment. Zij mocht als invalster aan het einde van de erehaag staan. "Dat was wel bijzonder. De perfomance coach zei het ook al tegen mij: je gaat een mooi en bijzonder moment tegemoet", vervolgt Buurman, die ook nog wat woorden kreeg van Spitse. "Ze zei dat ik gewoon lekker moest genieten, zoals ze bij mijn debuut en andere interlands ook altijd zei. En ik vertelde haar dat ze trots mag zijn, ze is een voorbeeld voor iedereen", besluit de jonge opvolger van Spitse.