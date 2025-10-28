De naam Sherida Spitse staat voor altijd geschreven in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Vanavond neemt ze na 248 interlands afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Hoewel het icoon nóóit zichzelf als een legende zal bestempelen, weet ze wel dat ze trots moet zijn. "Ik ben ook groot geworden door wie ik ben gebleven als mens", stelt Spitse op haar allerlaatste persconferentie.

Vraag iemand naar de betekenis van Spitse voor het vrouwenvoetbal en termen als legende en icoon vliegen je direct om de oren, altijd verwijzend naar haar grootsheid. Maar hoe voelt de middenvelder van Oranje zich daar zelf bij? "Ik voel me gewoon dat kleine meisje, de nuchtere Friezin", zegt Spitse bescheiden.

"Ik respecteer en waardeer het heel erg dat mensen zo over mij praten, maar ik ben ook groot geworden door wie ik ben gebleven als mens. Ook al ben ik groter geworden qua status. Maar je bent ook altijd nog mens naast de voetballer. Daar ben ik het meeste trots op", vertelt de 35-jarige speelster van Ajax, vlak voor haar definitieve afscheid in de vriendschappelijke interland tegen Canada.

'Spitse kan een legende worden'

Dat Spitse is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse voetbalsters aller tijden zag één iemand al héél vroeg: Vera Pauw. De grondlegster van het vrouwenvoetbal in Nederland kondigde al vóór het debuut van Spitse aan dat ze een legende kon worden. "Dat heeft ze tegen mijn ouders gezegd en later ook tegen mij, dat doet wel iets met je...", erkent ze.

Ze herinnert zich haar allereerste keer bij de Oranje Leeuwinnen nog al te goed. "Vera haalde mij bji het Nederlands elftal als ukkie. Ik weet nog dat ik op Schiphol kwam met mijn oranjepolo. Ik dacht: ik moet er wel bij horen met nummer drie achterop. En ja, zo is het begonnen en ik ben haar nog steeds dankbaar, want zij durfde dat aan met mij als ukkie bij het grote Oranje. Dat is wel mooi, maar uiteindelijk komt er ook een eind aan en dat is nu."

'Dat typeert haar als mens'

Bondscoach Arjan Veurink maakt een figuurlijke diepe buiging voor zijn aanvoerder van dinsdagavond. "Ze is een icoon. Je kan je na twintig jaar geen Nederlands elftal voorstellen zonder Sherida Spitse. Ze is daar zelf bescheiden over, maar dat typeert haar als mens. Ergens als ze later écht oud is en ze terugkijkt op haar carrière, gaat ze echt wel beseffen hoe zo'n grote impact zij gehad heeft op het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar ook daarbuiten."

Met trots terugkijken

In de afgelopen periode heeft Spitse veel persoonlijke momenten teruggekeken, mede dankzij haar eigen boek Open Kaart, dat begin 2026 zal verschijnen. "Peter (Van der Meeren, de schrijver van haar boek, red.) heeft alles op papier gezet. Soms wist ik het zelf niet eens meer, maar dan vertelde hij het mij. Daar kan ik later mooi terugkijken", vertelt ze lachend.

Kan ze nu al wel met trots terugkijken op haar glansrijke carrière? "Nee, dat kan ik wel. Dat komt met name doordat ik ouder ben geworden. In het begin ben je daar niet zo mee bezig, dan ga je gewoon door. Dat is ook wel het type mens die ik ben. Maar als je dan wat ouder wordt, dan besef je toch wel: oké, 248 is echt niet normaal. En dat besef ik nu wel meer dan vijf of tien jaar terug. Dus trots ben ik zeker", stelt Spitse.

Nooit weg uit het voetbal

Spitse heeft nog een tweejarig contract bij Ajax. Daarna lijkt ze zich te richten op haar toekomst als trainer. "Ik ga nooit meer weg uit het voetbal, denk ik. Of ik zal op het veld staan of in een andere rol, maar dat ik erin blijf dat is wel duidelijk", stelt ze resoluut. "Ik heb zo'n enorme passie voor het spelletje en ben alleen maar met voetbal bezig. Soms worden mensen er weleens gek van, maar daarom ben ik waarschijnlijk ook zo ver gekomen."

Terugkeer bij Oranje?

Een terugkeer van Spitse bij Oranje is dus zeker niet uitgesloten, zij het als trainer. "Ik zou dat een eer vinden, maar ik moet eerst mijn papieren halen. Ik heb mij ingeschreven voor de trainerscursus, dan ga ik stap voor stap kijken. Maar ik ben geen type die zegt: ik ben Sherida Spitse en ik ga het wel even doen."

"Ik moet eerst mijn route uitstippelen en denken: wat is handig om te doen? Moet ik daar even mee gaan kijken? Moet ik eerst assistent worden? Om vervolgens die stapjes te zetten. Ik hoef niet gelijk als veertigjarige bondscoach te worden, maar het is duidelijk een doel en droom van mij. Ik zou hier bijvoorbeeld best met Arjan (Veurink) willen zitten. Met hem als assistent", grapt Spitse.

Nederland - Canada

Dinsdagavond belooft een onvergetelijke avond te worden voor Spitse. Tegen Canada neemt ze definitief afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Bondscoach Veurink liet al weten dat Spitse in de basis start en na precies 48 minuten wordt gewisseld, een symbolisch gebaar waarbij haar nummer 8 net als haar indrukwekkende totaal van 248 interlands, terugkomt in haar afscheid.