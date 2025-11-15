Na de WK-kwalificatieduels van zaterdag kunnen we weer wat landen intekenen voor het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Spanje staat er bijvoorbeeld uitstekend voor en heeft het ticket zo goed als definitief binnen.

Het Spaanse elftal van bondscoach Luis de la Fuente was in de voorlaatste kwalificatiewedstrijd in Tbilisi met 4-0 te sterk voor Georgië. In dezelfde groep won Turkije met 2-0 van Bulgarije.

Spanje - Turkije

Spanje komt met de zege op 15 punten, Turkije volgt op 3 punten. De twee landen spelen dinsdag in Sevilla het laatste kwalificatieduel tegen elkaar. Spanje heeft een veel beter doelsaldo dan de nummer 2 (+19 om +5). Dat lijkt op de situatie van Nederland, dat met nog één duel te gaan 3 punten meer heeft dan naaste belager Polen en ook kan bogen op een veel beter doelsaldo. Al hoeven Oranje en Polen niet meer tegen elkaar.

Spanje, dat Lamine Yamal miste door fysieke klachten, liep in de eerste helft eenvoudig uit naar een 3-0-voorsprong. Mikel Oyarzabal opende na een handsbal de score vanaf de strafschopstip, waarna Martín Zubimendi de 2-0 binnenschoot. Op aangeven van Oyarzabal tikte Ferran Torres de 3-0 binnen. Oyarzabal tekende na rust met een kopbal voor zijn tweede doelpunt, 4-0.

Turkije nam tegen Bulgarije een 1-0-voorsprong na een benutte strafschop van Hakan Çalhanoğlu. In de slotfase maakte de Bulgaar Atanas Chernev een eigen doelpunt, 2-0.

Oostenrijk

Oostenrijk won dankzij twee doelpunten van Marko Arnautovic de uitwedstrijd op Cyprus met 2-0. De ploeg gaat aan de leiding in Groep H met 18 punten na zeven wedstrijden. Bosnië en Herzegovina bleef in het spoor met een 3-1-thuiszege op tien man van Roemenië. De nummer 2 heeft een achterstand van 2 punten. De twee landen spelen dinsdag de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen elkaar in Oostenrijk.

Zwitserland

Zwitserland is na de zege op Zweden dicht bij kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar. De Zwitsers wonnen in Genève met 4-1 en houden daarmee een marge van 3 punten op Kosovo, dat met 2-0 won bij Slovenië.

Zwitserland heeft na vijf duels 13 punten. Kosovo staat op 10 punten en heeft ook een minder doelsaldo dan de Zwitsers. Dinsdag ontvangt Kosovo Zwitserland in de laatste groepswedstrijd. Slovenië en Zweden waren al uitgeschakeld.

Breel Embolo schoot Zwitserland in de 12e minuut op voorsprong in Genève. Benjamin Nygren zorgde na ruim een half uur voor de gelijkmaker. In de tweede helft benutte Granit Xhaka een strafschop en schoot Dan Ndoye het derde doelpunt binnen. Johan Manzambi bepaalde in de extra tijd de eindstand met de vierde Zwitserse treffer.

Denemarken

Denemarken heeft ondanks een gelijkspel tegen Belarus goede zaken gedaan in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal. De koploper in Groep C bleef thuis steken op 2-2, maar zag concurrent Schotland met 3-2 verliezen in Griekenland.

Denemarken heeft met nog één duel te gaan 11 punten. Schotland heeft een achterstand van 1 punt en een veel slechter doelsaldo. De twee landen treffen elkaar dinsdag in de laatste wedstrijd van de kwalificatiecyclus in Glasgow.

Mikkel Damsgaard schoot Denemarken al snel op voorsprong, maar Belarus draaide in de tweede helft de wedstrijd om met twee doelpunten in drie minuten. Valeriy Gromyko maakte na een fraaie actie de gelijkmaker, waarna Nikita Demchenko de bezoekers op voorsprong zette, 1-2. Gustav Isaksen hielp de thuisploeg weer langszij met een hard schot in de kruising, 2-2.

Eyes on a FIFA World Cup 26 spot. 👀



Let the November Qualifiers window begin! 🙌 pic.twitter.com/B9Hh77HB9n — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2025

Griekenland

Griekenland stond na ruim een uur met 3-0 voor tegen Schotland, na treffers van Anastasios Bakasetas, Konstantinos Karetsas en Christos Tzolis. Ben Doak en Ryan Christie maakten het daarna weer spannend, maar verder dan 3-2 kwamen de bezoekers niet. Bakasetas werd in de slotfase weggestuurd met twee gele kaarten.