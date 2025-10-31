Mohamed Ihattaren heeft via een omweg zijn weg teruggevonden op de Nederlandse velden, waar hij dit seizoen uitblinkt bij Fortuna Sittard. Vrijdag wacht er een bijzondere confrontatie voor de 23-jarige Ihattaren: hij keert voor het eerst terug in het Philips Stadion na een aantal turbulente jaren. PSV-icoon Berry van Aerle en voormalig Marokko-international Ali Boussaboun kennen hem goed en zien de oude Mo weer terugkomen.

Na zijn bliksemstart bij PSV ging het na het overlijden van zijn vader snel bergafwaarts met Ihattaren. Hij vertrok naar Juventus, maar wist niet te slagen in Turijn en ook niet bij Sampdoria. Ook Ajax kreeg hem niet op gang, waarna de middenvelder en buitenspeler zonder club kwam te zitten. Via RKC Waalwijk vond hij uiteindelijk zijn weg naar Fortuna Sittard.

Ali Boussaboun kijkt vol trots naar Ihattaren. "Ik gun hem de hele wereld, dus ik kijk met heel veel plezier hoe die jongen bezig is", opent de dertienvoudig international van Marokko tegen Sportnieuws.nl. "Het eerste wat je wil bij een jongen met zoveel kwaliteit is dat hij er alles aan doet om fit te worden om de volledige potentie eruit te halen. En dat doet hij nu onder Buijs. Hij werkt écht keihard op het veld en in de gym. Ik ben supertrots op Mo."

'Ihattaren is van buitencategorie'

De 23-jarige spelmaker kent een prima competitiestart met drie doelpunten en één assist. "Die jongen is van de buitencategorie, dat zie je wel in de Eredivisie. Kijk naar zijn trap en techniek, dat is bijzonder", vervolgt Boussaboun. "Hij is bekend geworden dankzij zijn uitzonderlijke talent. Hij debuteerde niet voor niets op zéér jonge leeftijd (16 jaar, 11 maanden en 14 dagen, red.) in de hoofdmacht van PSV, dat zit er nog steeds."

De ex-voetballer van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht en Feyenoord vergelijkt Ihattaren met oud-profs die ook altijd een goede trap en techniek houden. "Die zijn misschien ook vijf à tien kilo zwaarder en kunnen niet meer lopen zoals vroeger… Maar het balgevoel en de techniek verdwijnt nooit. Dat heeft Mo ook en hij kan nog steeds écht op het niveau van de Nederlandse top komen. Het spreekt in zijn voordeel dat hij nog zó ontiegelijk jong is en nooit zware blessures heeft gehad. Het zou anders zijn als hij dertig en helemaal uitgerangeerd was..."

Herkenbare situatie voor Van Aerle

Voor Van Aerle was de situatie van Ihattaren best wel herkenbaar. Het PSV-icoon verloor op jonge leeftijd zijn vader en moeder. "Ik was 28 jaar en verloor beide ouders binnen vijf weken. Ik kon er redelijk goed mee omgaan", vertelt Van Aerle tientallen jaren later. "Ik weet dat PSV ook bij Mo heel veel begeleiding heeft geboden met Mart van den Heuvel, maar hoe je het verwerkt is natuurlijk voor iedereen anders. Ik ben vooral blij dat hij nu weer op de goede weg is."

Vechten tegen vooroordelen

Boussaboun kent Ihattaren goed. Hij vindt het dan ook behoorlijk vervelend dat de talentvolle voetballer vrijwel altijd tegen vooroordelen moet vechten. "Ik heb Mo ook persoonlijk gesproken. Hij is een fantastische jongen. Sommige mensen hebben altijd een bepaald beeld van iemand, terwijl ze helemaal niet kennen. Die gaan puur af op de headliners in de media en dan schetsen ze een plaatje. Dat beeld klopt niet, want hij is een doodnormale, super lieve en grappige jongen. Daarom loopt iedereen die hem kent ook met hem weg en is de gunfactor zo hoog."

"Ik ben ook blij dat hij bij Danny (Buijs, red.) zit, want dat is wel iemand die recht door zee is. Die zegt ook eerlijk: Ik zal wel een keer met een botsen, maar dat is helemaal niet erg. Dat past bij Mo. Hij voelt zich ook niet te groot om aan te sluiten bij clubs als RKC en Fortuna, omdat hij ook weet: ik moet weer voor af aan beginnen en ik moet mezelf bewijzen. Hij wil de criticasters de mond snoeren en moet nu zorgen dat het alleen maar over voetbal gaat. Daar is hij heel goed mee bezig", gaat Boussaboun verder.

Terugkeer Ihattaren

Van Aerle kijkt uit naar de terugkeer van Ihattaren in het Philips Stadion. "Het is altijd bijzonder om oud-spelers terug te zien", zegt het PSV-icoon over de Utrechter die vanaf zijn achtste tot negentiende in Eindhoven speelde. Van Aerle is vooral blij dat hij weer de oude Mo ziet. "Ik vind het leuk om Mootje weer te zien op de Nederlandse velden. Hopelijk gaat hij langzaamaan weer naar de Nederlandse top. Ik hoop dat PSV wint, maar hoop wel dat Mo het gepaste onthaal krijgt wat hij verdient."

Keuze voor Marokko

De toekomst van Ihattaren ziet er rooskleurig uit. Waar hij aanvankelijk vol overtuiging aangaf snel voor het Nederlands elftal te willen spelen, is inmiddels duidelijk dat hij heeft gekozen voor Marokko. Boussaboun, oud-international van Marokko, prijst zich gelukkig. "Natuurlijk doet mij dat goed", stelt hij vol enthousiasme. "Er komt een geweldige generatie aan. Als we Mo straks ook nog kunnen toevoegen… Houd je hart maar vast."

Boussaboun ziet het al helemaal voor zich op de Afrika Cup en het WK 2026. "Ik zou Mo heel graag hangend van rechts zien hangen en dan Brahim Diaz op tien. Dan heb je een aanvallend duo dat iedereen het ongelooflijk moeilijk maakt", vervolgt hij, alvorens hij een kanttekening plaatst. "Maar hij moet eerst wedstrijden zonder problemen uitspelen en niet dat hij met zijn tong op de borst hangt. Als je straks op het WK of de Afrika Cup speelt, dan moet je wel meer inhoud hebben dan zeventig minuten in de Eredivisie."

