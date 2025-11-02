De druk op John Heitinga neemt verder toe. Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen klinkt de kritiek op de Ajax-trainer opnieuw duidelijk door. Binnen de club en onder de harde kern van supporters houdt hij nog steeds het vertrouwen, maar iedereen weet: de komende week wordt beslissend.

Heitinga had gehoopt dat de zege op FC Twente het begin van een opwaartse lijn zou zijn, maar zag zijn ploeg in eigen huis opnieuw punten verspelen. Ajax kwam via Mika Godts nog op voorsprong, maar een blunder van Remko Pasveer leidde vlak voor tijd tot de gelijkmaker van Vaclav Sejk. Zo bleef de teller steken op alweer het vijfde gelijkspel van dit Eredivisie-seizoen, waardoor de kloof met PSV en Feyenoord verder groeit.

Doelstellingen blijven onverminderd hoog

Volgens De Telegraaf komt de druk op Heitinga vooral voort uit de torenhoge verwachtingen in Amsterdam. Technisch directeur Alex Kroes wil dat de Amsterdammers dit seizoen weer herkenbaar Ajax-voetbal spelen én zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Dat terwijl de selectie volgens veel kenners juist uit balans is. Waar vorig jaar onder Francesco Farioli een plek in de top drie nog volstond, ligt de lat nu alweer bij de eerste twee.

Heitinga zelf blijft optimistisch. "Ik zie genoeg aanknopingspunten", zei hij na afloop tegen Heerenveen. "Het is wisselvallig, dat weten we, maar ik zie een ploeg die hard werkt." Toch erkent ook hij dat de automatismen na elf speelronden nog te vaak ontbreken. "We moeten zorgen dat het vaker goed is. Dit duel hadden we gewoon over de streep moeten trekken."

Strijd die moeilijk te winnen lijkt

Binnen de selectie blijft de steun voor de trainer overeind. Godts, maker van de 1-0, benadrukte dat de spelers nog altijd achter Heitinga staan. Volgens betrokkenen legt hij 'zijn hele ziel en zaligheid' in de club, maar voert hij een bijna onmogelijke strijd: met een onevenwichtige selectie, hoge druk van bovenaf en een kritische achterban die hunkert naar herkenbaar voetbal.

Ook de supporters verliezen hun geduld. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA liet na afloop zijn frustratie duidelijk horen. Niet alleen om het resultaat, maar ook om het gebrek aan overtuiging in het spel. De momenten waarop Ajax wél kansen kreeg, werden slordig uitgespeeld.

Cruciale week voor Heitinga

Woensdag wacht Galatasaray in de Champions League, zondag volgt de uitwedstrijd bij FC Utrecht. Twee duels waarin Ajax niet alleen resultaat moet boeken, maar vooral verbetering moet laten zien. "Ajax móét tegen Galatasaray verbetering tonen", schrijft De Telegraaf. Dat weet Heitinga zelf als geen ander, wil hij aanblijven als trainer van Ajax.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.