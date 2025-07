Met nog maar een paar dagen te gaan tot het eerste EK-duel, liet bondscoach Andries Jonker een opvallende bom vallen: nadat hij hoorde dat zijn contract na het EK niet wordt verlengd, stoeide hij met de gedachte om nog voor het toernooi op te stappen. Na de slechte duels tegen Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1) kwamen de twijfels wéér. Dit helpt de Oranje Leeuwinnen allerminst, een onbegrijpelijke zet van Jonker.

Dit is niet de timing die je zou verwachten van een trainer die het altijd heeft over rust en vertrouwen binnen de ploeg. Hoewel Jonker eind januari al te horen kreeg dat zijn contract na het EK niet zou worden verlengd, kiest hij ervoor om pas nu, pal voor de start van het EK, die openheid te geven. Je kunt je afvragen met welk doel. De ruis die dit met zich meebrengt op zo’n cruciaal moment kan ook zomaar funest zijn voor de sfeer binnen de ploeg.

Bizarre timing

Jonker geeft zelf aan dat ‘iedereen in zijn omgeving’ hem het advies gaf om gewoon thuis te blijven. Dat is een duidelijk signaal, maar het roept vooral de vraag op waarom hij dit uitgerekend nu zo openlijk deelt. De kritiek rondom de Oranje Leeuwinnen was net weer gaan liggen en de volle focus was op 5 juli, de wedstrijd tegen Wales. Door deze uitspraken kort voor het EK naar buiten te brengen, legt hij bewust of onbewust extra druk en vragen bij de speelsters en staf.

Juist van een bondscoach mag je verwachten dat hij weet hoe belangrijk rust en duidelijkheid zijn, en dat hij spanning binnen de groep weet te voorkomen in plaats van aan te wakkeren op het moment suprême. Jonker heeft constant aangegeven dat het toernooi alleen geslaagd is bij EK-winst, maar op deze manier maakt hij het wel héél moeilijk voor de Leeuwinnen en hemzelf. Hij had gewoon zijn mond moeten houden tot ná het EK

Aandacht op zichzelf vestigen?

Het kan van de 62-jarige trainer, die jarenlang onder de vleugels van oud-toptrainer Louis van Gaal werkte bij Bayern München en FC Barcelona, óók een manier zijn om de aandacht op zichzelf te vestigen. Maar dat zou wel een heel pijnlijke en kwalijke zaak zijn. De aandacht móét op de Leeuwinnen liggen en niet op Jonker, hij heeft zichzelf onnodig in diskrediet gebracht en krijgt de komende dagen flink het vuur aan de schenen gelegd van het aanwezige journaille.

EK in Zwitserland

Het EK-programma van Oranje start op 5 juli in Luzern tegen Wales, gevolgd door een ontmoeting met Engeland op 9 juli en de spannende slotwedstrijd in de groepsfase tegen Frankrijk op 13 juli in Bazel.

Sportnieuws.nl in Oranje

