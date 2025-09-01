De laatste uren van de transfermarkt in onder meer Engeland is ingegaan. En dat blijken juist altijd de meest krankzinnige uurtjes te zijn van de markt. Quinten Timber stond lang in de belangstelling van onder andere Bayer Leverkusen, daarover zei hij zelf al dat het niet door ging. Een paar uur later zegt ook bondscoach Ronald Koeman dat hij verwacht dat Timber niet meer weggaat.

En dat is doorgaans een betrouwbare peiler. Spelers komen vaak naar de bondscoach toe voor advies op transfergebied. Deze periode nog Xavi Simons en Lutsharel Geertruida, vertelde Ronald Koeman op de persconferentie. Toen Sportnieuws.nl hem bevraagde over de status van zijn spelers en of hij onrust merkte, zei hij dat dit wel mee viel.

Ze zijn happy

"Nu niet. De spelers die hier bij ons zijn, die gaan niet meer weg vanavond of morgen. Die hebben de stap al gemaakt of ze blijven", vertelde Koeman. "Ze zijn happy. Dat is in ons geval niet van invloed."

Dus ook niet rond Timber, die zelf laatst zei dat je nooit nooit moet zeggen in de laatste dagen van de transfermarkt. "Ik heb hem nog niet verder gesproken dan goedemiddag en hoe is het?, dus dat weet ik niet. Maar het lijkt mij dat hij blijft."

Onrust in de transferperiode

Timber zag eerder dit seizoen zijn aanvoerdersband afgenomen worden, Van Persie gaf die aan Steijn omdat daar meer toekomst in zat. Timber heeft namelijk nog maar een jaar contract. Vervolgens ging het geluid dat hij de stap naar Bayer Leverkusen zou maken, waar Erik ten Hag ontslagen werd vandaag. Timber gaf zondag na de 4-0 overwinning op Sparta al aan niet naar Duitsland te gaan. Wellicht zag hij de bui al hangen.

Koeman vertelde verder nog wel dat zulke transferperikelen bij een club zeker kunnen meespelen in de start van de competitie. Deze website kaartte aan dat Ajax al punten verspeelde tegen Volendam en PSV verloor van Telstar. "Misschien heeft het invloed. Spelers zijn om wat voor reden dan ook meer met hun hoofd buiten de club dan binnen. Het is altijd onrustig als club zijnde in zo'n laatste periode. Maar dat is te makkelijk om als excuus te gebruiken als je niet wint."

Nederland - Polen

Koeman bereidt zich met de selectie voor op twee cruciale interlands in de WK-kwalificatie. Donderdagavond speelt Nederland in De Kuip tegen Polen en een aantal dagen later gaan ze op bezoek bij Litouwen. Mocht Nederland beide wedstrijden winnen, dan zijn ze al zo goed als zeker voor plaatsing voor het mondiale toernooi deze zomer in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.