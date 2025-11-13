De spelers van het Nederlands elftal zijn deze week samengekomen om zich voor te bereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Litouwen. Ook Memphis Depay zit bij de selectie, ondanks de roerige periode waar de topscorer in zit. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken twee olympisch kampioenen of alle geruchten rond zijn persoon invloed kunnen hebben binnen Oranje.

“Die geruchten rondom Memphis, gaan die een rol spelen bij Oranje?”, vraagt ex-tophockeyster Kim Lammers, die oud-ploeggenote Naomi van As deze week vervangt in de Sportnieuws.nl-podcast, aan Ellen Hoog. “Nee”, reageert ze resoluut. Hoog legt de situatie uit: “Er is veel te doen om hem in Brazilië. Hij zou een vrouw zwanger hebben gemaakt, hij steunt de zoon van een vermeende bendeleider, en er is iets met zijn contract. Hij wil zijn hotel niet uit. Een beetje gedoe daar.”

Memphis zonder gedoe?

Lammers reageert met een lach: “Depay zonder gedoe, dán zouden we ons zorgen moeten maken.” Hoog vult aan: “Ja, dán wordt hij uit de selectie gezet. Dan is er iets aan de hand, dan zit ‘ie niet lekker in zijn vel.” Lammers: “Dan wordt het te saai.”

“Bij hem wordt het ook altijd wel geaccepteerd", legt Hoog uit. "Hij is natuurlijk super belangrijk voor Nederland, topscorer aller tijden. Zeker richting het WK is hij hard nodig. Gek genoeg denk ik dat die voetballers er gewoon niet over nadenken. Misschien maken ze er een grapje over, maar ze zitten daar niet mee. Hooguit gaat Ronald Koeman even met hem zitten om te vragen hoe het gaat. Even interesse tonen, kijken of hij iets kan doen. Depay presteert op het veld, en dat is het belangrijkste."

Lammers is het met haar eens: “Hij levert wel.” Hoog besluit: “Als hij nou totaal niet zou leveren of respectloos zou zijn naar iedereen, dán moesten ze aan de bel trekken. Maar hij levert, doet zijn ding. Het is Memphis Depay, helemaal prima. Doe lekker thuis wat je wil.”

WK-kwalificatie

Nederland speelt vrijdag 14 november tegen Polen. Een belangrijke wedstrijd, want bij winst is Oranje verzekerd van de groepswinst en dus van een ticket voor het WK volgend jaar in Amerika, Mexico en Canada. Maandag volgt de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week vervangt Kim Lammers haar oud-teamgenoot Van As. Ze praten over het gedoe rondom Memphis Depay in Brazilië, maar ook over het vertrek van John Heitinga bij Ajax, de sterke race van Max Verstappen in Brazilië en de opvallende keuze van Merel Conijn richting het OKT. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: