Ronald Koeman riep voor de cruciale duels van het Nederlands duel in de WK-kwalificatie tegen Polen en Litouwen één debutant op: Luciano Valente. De bondscoach liet op de persconferentie in Zeist weten onder de indruk te zijn van de Feyenoord-middenvelder en ontkrachtte dat zijn uitverkiezing iets te maken had met zijn Italiaanse roots.

Koeman liet in het verleden regelmatig zien dat hij niet zomaar nieuwe namen oproept voor Oranje, maar voor Valente maakt hij een uitzondering: "Het is zo dat een stap van Groningen naar Feyenoord altijd best groot is. Hij heeft zich fantastisch aangepast en is vrij snel gaan spelen. We moeten niet vergeten dat hij niet eens basis was van Jong Oranje afgelopen zomer. Maar bij sommige spelers gaat het heel snel, zo is het ook."

Dat de 22-jarige Valente een Italiaanse vader heeft en dus ook voor het nationale team van dat land uit kan komen, heeft geen invloed gehad volgens Koeman. "Italië speelde geen rol. Ik ben niet iemand die iemand selecteert, omdat hij voor een ander land kan kiezen. Ik selecteer om hoe iemand presteert en ik ben onder de indruk van zijn kwaliteiten."

"Zijn bereidheid aan de bal, maar ook zonder bal. Het oplossingen zoeken met een goede techniek. Naar voren, tussen de linies. De dreiging die hij heeft als hij aan de bal komt, maar ook intensiteit: in het spel zonder bal heeft hij stappen gemaakt", somt de bondscoach op.

Koeman denkt dat het plafond van Valente dan ook een stuk hoger ligt: "Hij speelt bij een team dat normaal gesproken dat als kwaliteit heeft. Als je dan zo makkelijk je plek verdient bij een grote club, dan kan er een volgende stap komen."

Het is dan ook niet zo dat Koeman de Feyenoord-middenvelder als een soort stagiair ziet die even mag snuffelen aan het echte werk: "We zijn hier niet om iedereen maar blij te maken. We kijken naar de beste selectie voor een WK. We moeten ons kwalificeren en dat hopen we vrijdag te doen."

Cruciale duels

Oranje speelt komende week de laatste twee duels in de WK-kwalificatie. De ploeg van Koeman gaat vrijdag op bezoek bij Polen en bij winst is Nederland zeker van deelname aan het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Als dat niet lukt, kan Oranje zich drie dagen later alsnog plaatsen in het thuisduel tegen Litouwen.

