Luciano Valente mag vanavond vroeg naar bed. De Feyenoord-middenvelder mag rekenen op speelminuten maandagavond in het duel van Oranje tegen Litouwen. Ronald Koeman verklapte op cryptische wijze dat hij zijn debuut zal gaan maken.

Luciano Valente werd deze interlandperiode voor het eerst bij het grote Oranje gehaald door Ronald Koeman. De Feyenoorder maakt indruk dit seizoen, vertelde Koeman al eerder. Maar tegen Polen moest hij de hele wedstrijd op de bank plaatsnemen. In de Johan Cruijff ArenA mag hij zijn debuut maken voor Oranje.

Valente wegkapen

Tenminste, dat is als we de blauwe ogen van de bondscoach mogen geloven. Op de vraag of hij Valente wel zou laten debuteren, omdat anders de Italianen met hem aan de haal gaan, reageerde hij met een instemmende glimlach. Die sprak boekdelen. Koeman was eerder op de persconferentie al enthousiast over de middenvelder, waar Valente trots op was in gesprek met deze website.

Bijzondere plaats

Hoewel Valente Feyenoorder is, is de Johan Cruijff ArenA wel een bijzondere plaats voor hem. Hij maakte daar ook al zijn debuut in het profvoetbal. Namens FC Groningen kwam hij het veld in op bezoek bij Ajax, in het stadion waar hij nu dus ook zijn debuut gaat maken voor Oranje.

WK

Het duel met Litouwen is in wezen niet meer van belang. Nederland is officieus geplaatst voor het WK en Koeman gaf aan ook rekening te houden met eventuele pijntjes en veel wedstrijden in de benen. Wie ook eventueel kan rekenen op meer minuten is Emegha. Hij debuteerde al wel tegen Polen, voor een paar minuten, maar maakt een bijzondere indruk.

Het is echt een open jongen", begint Koeman over de zelfverzekerde Emegha. "Het is mooi om te zien, zo'n speler met een duidelijke mening. Hij is ook al op jonge leeftijd aanvoerder en dat zegt iets. Het is een speler voor de toekomst, dat ziet er positief uit." Emegha zelf sprak eerder al over die toekomst met deze website.

Maandagavond speelt Nederland tegen Litouwen om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het is de laatste interlandperiode van het jaar en de WK-kwalificatieperiode. Op 5 december gaat Oranje in de koker van de loting, dan wordt er meer bekend over waar en tegen wie ze spelen op het WK.

