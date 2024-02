Brian Brobbey onthult van wie hij het meest leerde bij Ajax: 'Hij was een echte leider'

Brian Brobbey behoort sinds kort tot de Club van 100 bij Ajax. Een mooi moment voor de jonge spits om eens terug te blikken op zijn carrière in Amsterdam tot nu toe.

Brobbey speelde zijn honderdste wedstrijd voor Ajax tegen USV Hercules in de beker. Die wedstrijd zal hij snel willen vergeten, maar toch is hij verheugd over die mijlpaal. Teamgenoten Kenneth Taylor en Steven Berghuis spraken een boodschap voor hem in, voorafgaand aan een interview met Ajax TV. "Zo jong en al honderd wedstrijden", zei Berghuis. "Je hangt naast mij, nog mooier. Ik denk dat je daar ook blij mee bent."

"Heel mooi", vond Brobbey dat. "Ik hang hier straks naast Berghuis. Dat vind ik mooi. Ik ben pas 21 jaar (hij is inmiddels 22, red.). Ik hoop dat Kenneth de honderd ook gaat halen. Dat gaat echt wel gebeuren."

Ik was niet zo zenuwachtig destijds.

De 22-jarige spits blikt vervolgens terug op zijn debuut voor Ajax. Dat was in 2020 tegen Fortuna Sittard. Ajax won met 5-2 en Brobbey scoorde de 3-1 "De trainer gaf uitleg over wat ik moest doen en zei vooral dat ik moest gaan genieten. Ik was niet zo zenuwachtig destijds. Ook niet voor mijn Champions League-debuut, trouwens."

Hij scoorde dus direct bij zijn debuut, maar uitbundig juichen deed hij niet. "Maar ik was wel blij hoor. Als ik hard juich, juich ik hard. En als ik niet hard juich, doe ik dat niet. Maar dan ben ik nog steeds wel blij."

Tadic en Huntelaar

Brobbey vertelt dat hij heeft genoten van zijn tijd samen met Dusan Tadic in Amsterdam. "Hij was een echte leider. Ik heb heel vaak met hem gesproken over hoe ik moest lopen voor de goal. Hij liet mij dan beelden zien van zijn teamgenoten bij Servië. Ik heb ook veel van Klaas-Jan Huntelaar geleerd. Hij was mijn mentor."