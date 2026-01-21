Sunderland-spits Brian Brobbey liet Amsterdam achter zich en kan weer ademhalen. Letterlijk en figuurlijk. Hij woont op twintig minuten van het trainingscomplex van Sunderland en precies dáár lijkt de sleutel te liggen van zijn opleving. Geen camera’s op elke hoek van de straat, geen talkshows die elke verkeerde poging van Brobbey ontleden en geen Ajax dat permanent in de fik staat.

Brobbey mag dan verknocht zijn aan Amsterdam, in de luwte bij Sunderland komt hij volledig tot bloei. Want laten we eerlijk zijn: wat de 23-jarige spits nu in de Premier League laat zien, staat in schril contrast met zijn laatste seizoen bij Ajax. Vier goals, drie assists in een onverwacht goed seizoen met een tweede plek onder Francesco Farioli. In Engeland heeft hij dat doelpuntenaantal inmiddels geëvenaard, in de helft van het aantal wedstrijden. Weg uit de druk en hysterie, en ineens staat er weer een spits die zijn lijf gebruikt zoals het bedoeld is: om verdedigers te vermorzelen.

Lovende woorden van Henry

Dat zelfs Thierry Henry zich inmiddels lovend uitlaat over Brobbey zegt misschien nog wel het meest. "Het is handig als je zo sterk bent, maar je moet hun momentum stoppen en de bal naar je toe laten komen. Hij doet dat telkens zo goed." Als een van de grootste spitsen ooit dat over je zegt, dan mag je voorzichtig concluderen dat je iets goed doet.

"All you need to do is CUT the momentum"



Thierry Henry delivers a striker’s masterclass on Brian Brobbey’s hold-up play in the Premier League 🥸 pic.twitter.com/TPdcVdkMLz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 19, 2026

Brobbey is geen uitzondering

Brobbey past in een inmiddels pijnlijke Ajax-traditie. Carlos Forbs bloeit op bij Club Brugge, Georges Mikautadze herpakte zich na Ajax en speelde zichzelf weer in de kijker bij Lyon en Villarreal. En niet te vergeten: Jordan Henderson, één van de architecten bij de huidige nummer zeven van de Premier League. Het probleem is allang niet meer individueel, maar structureel. Speler zijn bij Ajax is momenteel een onmogelijke opdracht. Zelfs jongens met een staat van dienst als Wout Weghorst, Kasper Dolberg en Davy Klaassen merken hoe ondankbaar een rol is in een club die al jaren in onrust verkeert.

WK-kansen

En terwijl Brobbey zich in Sunderland rustig doorontwikkelt, kijkt er in Zeist ongetwijfeld iemand met een schuin oog mee. Ronald Koeman hoort het spitsendebat elke week weer aan. Wie moet het doen richting het WK? Brobbey was vorig jaar nog kansloos voor een belletje, maar dat verhaal is aan het kantelen. Een sterke spits die zich bewijst in de Premier League maakt serieus kans op het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Weg uit de schijnwerpers en ineens lijkt Brobbey weer op een spits waar Nederland straks weer heel hard om kan juichen.