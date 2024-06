Ajax-spits Brian Brobbey verbaasd over eigen imago: 'Ik snap niet waarom mensen dat vinden...'

Brian Brobbey was dit seizoen het enige lichtpuntje bij het geplaagde Ajax. De makkelijk scorende spits is door bondscoach Ronald Koeman dan ook opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Brobbey is bij veel voetballiefhebbers erg populair, maar daar begrijpt hij zelf weinig van.

De 22-jarige Brobbey verliet Ajax in 2021 voor een avontuur bij RB Leipzig, maar had het in Duitsland snel gezien. Al na een half jaar keerde hij voor veel geld terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. De spits maakt ondanks de nodige blessures een prima indruk en merkt dat hij behoorlijk populair is geworden.

'Nasietje'

De nodige uitspraken die Brobbey voor de camera deed, gingen viral op TikTok en Instagram. Tot ongeloof van de geboren Amsterdammer. "Ik snap eerlijk gezegd niet waarom mensen mij grappig vinden...", zegt hij in gesprek met Helden Magazine.

"Ik merk soms wel dat mensen me leuk vinden. Op straat roepen ze bijvoorbeeld weleens 'nasietje' naar me, omdat ik een keer in een interview heb gezegd dat nasi mijn lievelingseten is. Dat vonden mensen blijkbaar grappig."

Foto's van een lachende Brobbey op het veld in het shirt van Ajax zijn er amper te vinden. Daar was afgelopen seizoen natuurlijk ook weinig reden voor. "Binnen de lijnen ben ik serieus", beweert hij. "Buiten het veld wil ik gewoon lekker plezier maken. En op de training eigenlijk ook. Er zijn geen twee Brians. Ik ben altijd dezelfde persoon."

Nederlands elftal

Brobbey werd in de aanloop naar het WK van 2022 één keer geselecteerd door de toenmalige bondscoach Louis van Gaal. Tot een debuut in Oranje kwam het toen niet en ook het eindtoernooi in Qatar ging aan zijn neus voorbij.

Op 16 oktober 2023 speelde hij onder Koeman zijn eerste wedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Griekenland, hij viel in voor Wout Weghorst. Op het EK in Duitsland is Brobbey ook van de partij.