Het Nederlands elftal won op Malta vrij eenvoudig het vijfde WK-kwalificatieduel, maar deed niet aan klantenbinding. De 0-4 overwinning was zakelijk te noemen. In Nederland raakten er niet al te veel kijkers overtuigd van het spel en dat was in het buitenland niet anders.

Het medium Talk uit Malta was allerminst te spreken over Oranje. "Nederland had een penalty nodig om op voorsprong te komen in een eerste helft waarin Malta vol discipline speelde." Vervolgens dicteerde Oranje wel de tweede helft, na een 'ineenstorting' van de thuisploeg.

Ook The Times of Malta werd niet warm van het Nederlands elftal, dat wel 'een team van klasse' was. Dat lieten ze echter alleen na rust incidenteel zien. "In de eerste helft raakte Oranje gefrustreerd door de defensieve organisatie van Malta."

Belgische conclusie

In België was de conclusie simpel: "Nederland staat weer een stapje dichter bij het WK." Volgens Het Laatste Nieuws was de veelbesproken openingsgoal het meest in het oog springende moment. "Liverpool-aanvaller Cody Gakpo zette zijn ploeg op de goeie weg met twee strafschoppen, al ging aan de eerste wel een bijzondere fase vooraf. Wout Weghorst leek te scoren, maar net voor de bal over de lijn ging, floot de scheidsrechter voor een strafschop. En dus scoorde niet Weghorst, maar Gakpo.

Reacties uit Bulgarije en Hongarije

Het Bulgaarse Sportal.bg spreekt van een 'verwachte overwinning' van Oranje en de kop van het artikel over het niet al te verheffende duel was veelzeggend. "Twee strafschoppen helpen Nederalnd aan zege op Malta." De Hongaarse tak, Sportal.hu zag dat Oranje 'haar plicht deed' tegen de voetbaldwerg en was wel te spreken over het vertoonde spel. "Van de favorieten boekte Nederland een overtuigende 4-0 overwinning."

WK lonkt voor Oranje

Dankzij de zakelijke zege is het WK voor Nederland heel dichtbij. In Groep G gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman aan de leiding. Deze zondag treft het in eigen land Finland, later worden de laatste twee duels (Polen-uit, Litouwen-thuis) afgewerkt.

