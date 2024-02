Cambuur-fans zorgen voor minutenlang vuurwerk boven stadion tijdens halve finale beker tegen NEC

In Leeuwarden is er woensdagavond een heel jaarsalaris aan vuurwerk de lucht in geknald. Tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Cambuur en NEC knalde het minutenlang boven het stadion. Het leverde veel herrie en mooie beelden op.

Het begon al bij de opkomst van de teams in het Cambuur-stadion. Het is het laatste seizoen dat de club in dit stadion speelt, vanaf volgend seizoen betrekt Cambuur een nieuw gebouwd onderkomen. Dus wilden de fans tijdens de laatste grote wedstrijd een mooi vervroegd afscheid inluiden.

Een hele opkomst-show met vuurspuwende dames en vuurwerk. En een indrukwekkend spandoek. #camnec pic.twitter.com/hc2rTvhgeN — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) February 27, 2024

En dat lukte! Liefst het hele eerste kwartier was er op ESPN vuurwerkgeknal te horen. Af en toe liet de camera het schitterende spektakel zien. Er was een korte onderbreking van het vuurwerk en het publiek juichte al, maar vervolgens ging het boven de korte zijde weer verder.

Vuurwerk in het stadion van Cambuur tijdens de halve finale van de KNVB Beker tegen NEC. ©ANP

Ook vuurwerk in het uitvak vol Nijmegenaren op bezoek bij Cambuur. ©ANP