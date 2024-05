Ongeloof om buitenspelgoal Matthijs de Ligt: 'Veel te snel beslist'

De bizarre slotfase van de wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München leidt tot discussie over een buitenspelgoal van Matthijs de Ligt. Volgens analisten werd er te snel afgefloten.

Vlak na de beslissende goal van Joselu aan de kant van Madrid, die door de VAR werd gecheckt op buitenspel, was er bij Bayern ook een buitenspelsituatie. Bij een aanval van de Duitsers werd al vroeg afgevlagd door de grensrechter. Dat leidde tot veel discussie.

Real Madrid rekent dankzij Joselu in absolute slotfase af met Bayern München; vijftiende Champions League-winst lonkt Real Madrid mag zich opmaken voor de achttiende Champions League-finale in haar geschiedenis. In het tweeluik tegen Bayern München beslisten ze het zoals zo vaak in de absolute slotfase. Het eindigde in een 2-1 overwinning, na het eerdere 2-2 gelijkspel in München.

Nadat de scheidsrechter floot, tikte De Ligt de bal nog in het net. Omdat er al was gefloten werd er niet meer naar het doelpunt gekeken door de VAR. Volgens Mario van der Ende mag er nog wel eens kritisch naar dat moment gekeken worden. "Er lijkt wel te snel gevlagd", schrijft hij op X.

Laatste buitenspelsituatie nog maar eens goed onder de loep nemen. Lijkt wel te snel gevlagd. #RMAFCB #rmabay — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) May 8, 2024

'Veel te snel beslist'

Bij Ziggo zijn Ronald de Boer en Rafael van der Vaart het daarmee eens. "Volgens mij heb je geleerd als grensrechter: bij twijfel niet vlaggen", zegt De Boer. "Nou dat doet hij dus wel."

"Dit is precies de reden waarom je moet wachten", valt Van der Vaart hem bij. "Veel te snel beslist. Dat sloeg helemaal nergens op."

Toch kan de scheidsrechter niets verweten worden, volgens De Boer. "Ik begrijp de frustratie heel erg goed. Maar de scheidsrechter handelt in principe goed. Want als de grensrechter de vlag omhoog steekt moet je fluiten."

𝐁𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐬𝐩𝐞𝐥! Of niet? 🔎

𝐁𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧𝐬𝐩𝐞𝐥! Of niet? 🔎

Een opvallend moment in de slotfase.. wordt deze goal van De Ligt terecht afgekeurd? 🧐#ZiggoSport #UCL #RMAFCB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

Bij RTL vond Boudewijn Zenden de beslissing ook vroeg genomen. Vooral in vergelijking met de goal van Joselu, waar wel lang naar gekeken werd door de VAR. "Bij de goal van Joselu was de vlag ook al omhoog, maar floot de scheidsrechter niet omdat de bal sneller in het net lag."

Reactie De Ligt

De Ligt reageerde zelf ook op de situatie na afloop van de wedstrijd. "Ik heb de scheidsrechter gesproken, we kennen allemaal de regels", aldus de Nederlandse verdediger. "Als het geen duidelijk buitenspelgeval is, dan moet je doorspelen. Ik vind het een schande."

De Ligt wijst ook naar de 2-1, waar gewacht werd tot er werd gescoord zodat de VAR kon ingrijpen. "De goal van Joselu is ook bijna buitenspel. Dan spelen ze door, scoren ze en zie je op het scherm dat het een goal is." In de absolute slotfase gebeurde dat dus niet toen De Ligt kon inschieten. "Ik vind het ongelofelijk."