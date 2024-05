Wederom dramatische ontknoping voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui op 8 mei in halve finale Champions League

Er lijkt een vloek te rusten op de datum 8 mei voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Voor de tweede keer werden zij op die dag uitgeschakeld in de Champions League in een bizarre slotfase.

Bayern München verloor vandaag in de halve finale van het toernooi van Real Madrid. Na een goal van Joselu in de blessuretijd, die na een langer VAR-check werd goedgekeurd, viel het doek voor de Duitsers.

De Ligt woedend op scheidsrechter Marciniak na arbitrale blunder: ‘Schandalig en ongelofelijk’ Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt maakte in de slotseconde van de halve finale van de Champions League de gelijkmaker. Scheidsrechter Szymon Marciniak floot de Nederlands-international echter af wegens vermeend buitenspel van Noussair Mazraoui in aanloop. Achteraf bleek uit de beelden dat het geen buitenspel was.

Bayern leek nog even terug te komen. De Ligt maakte in de slotseconde van de halve finale van de Champions League de gelijkmaker. Scheidsrechter Szymon Marciniak floot de Nederlands-international echter af wegens vermeend buitenspel van Mazraoui in aanloop. Achteraf bleek uit de beelden dat het geen buitenspel was.

8 mei 2019

Precies vijf jaar geleden, op 8 mei 2019, werden de twee Nederlanders ook in een dramatische slotfase uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Toen met Ajax. Het was Lucas Moura die de droom van Ajax aan diggelen schoot. Na zijn twee goals in de 55e en 59e minuut maakte hij in de 96ste minuut het winnende doelpunt voor Tottenham Hotspur, dat ten koste van Ajax naar de finale ging.

Vijf jaar geleden: Lucas Moura schiet Champions League-droom van Ajax aan diggelen Wat een van de beste sprookjes uit de voetbalgeschiedenis had kunnen worden, liep uit op een enorme deceptie voor Ajax. Met Lucas Moura als grote boze wolf. Precies vijf jaar geleden schoot hij de Champions League-droom van Ajax aan diggelen.

8 mei 2016

Dat is echter niet het enige drama voor Ajax dat zich op 8 mei voltrok. In 2016, gaven de Amsterdammers ook een prijs uit handen al was dat toen niet in de Champions League. Door de goal van Bryan Smeets voor De Graafschap op die datum werd PSV kampioen in de Eredivisie. De Ligt en Mazraoui speelden toen nog niet bij Ajax.