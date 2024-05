Opvallende uitspraak van vertrekkende Mark van Bommel: 'Bekerwinst is niet het gedroomde afscheid'

Voor Mark van Bommel wordt de bekerfinale van donderdag met Antwerp FC een speciale. Hij is bezig aan zijn laatste weken bij de club en kan met de bekerwinst zijn afscheid kleur te geven ten koste van Union. Al ziet hij het zelf niet zo.

De Nederlander vertrekt aan het einde van het seizoen bij de Belgische club, waar hij in de zomer van 2022 neerstreek. Zijn eerste seizoen werd een groot succes, met de landstitel en de bekerwinst. Dit seizoen gaat het een stuk moeizamer: in de Champions League maakten de Belgen geen indruk en het prolongeren van de landstitel is niet meer mogelijk. Wel kan het op Hemelvaartsdag dus de beker opnieuw winnen.

Slechte resultaten

Al vroeg in het seizoen bleek dat Antwerp een nieuwe landstitel kon vergeten. De Belgen plaatsen zich wel voor de play-offs om het kampioenschap, maar wonnen daar tot nog toe maar één van de zeven duels. De beker moet het seizoen dus nog voor een flink deel redden, al is het geen gedroomd afscheid. "Nee, niet het gedroomde afscheid. Dat zou betekenen dat we heel erg goed bezig zijn", citeert Het Laatste Nieuws trainer Van Bommel, die dus ook ziet dat het geen goed seizoen is.

De laatste weken won koploper Union bijvoorbeeld twee keer met ruime cijfers van Antwerp. Op papier ben je dan bij veel mensen favoriet, maar volgens Van Bommel zegt dat helemaal niets: "Het is fifty-fifty. Dit is een finale, dat zorgt altijd voor spanning." En die spanning voelt ook de trainer die als speler de WK-finale en de Champions League-finale speelde. "Stress voor een finale heb je altijd, dat zou ook apart zijn als dat niet zo zou zijn. Maar het is altijd mooi om finales te spelen."

Veel Nederlanders bij Antwerp

Naast Van Bommel zijn er nog veel Nederlanders bij Antwerp actief. Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen staan er onder contract, terwijl Gyrano Kerk en Owen Wijndal dit seizoen werden gehuurd. Ook Marc Overmars is als technisch directeur verbonden met de Belgen, al is hij geschorst vanwege het grensoverschrijdende gedrag van de oud-aanvaller bij Ajax.