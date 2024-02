Champions League-duel der gevallen kampioenen eindigt onbeslist: Napoli en Barcelona spelen gelijk

Napoli en Barcelona hebben woensdagavond met 1-1 gelijkgespeeld in de achtste finales van de Champions League. Het duel der gevallen kampioenen verdiende ook geen winnaar, zo slecht was het spel soms.

Met name voor rust was het helemaal niks wat beide ploegen lieten zien, vooral Napoli. Die ploeg leek eerder op een ploeg uit de Serie B. Van de voetbalmachine die Luciano Spalletti van de Napolitanen had gemaakt, was niets meer over. Barcelona probeerde het wel en vond een paar keer Alex Meret op hun weg. Frenkie de Jong kwam al vroeg in het notitieblokje van de scheids met een gele kaart, al was hij het daar zichtbaar mee oneens.

Goal Lewandowski

Barça werd na rust sterker en kwam ook op een verdiende voorsprong. Het was gatenkaas achterin bij Napoli en dat moet je bij Robert Lewandowski natuurlijk niet doen. De 35-jarige Poolse spits schoot de bal beheerst in het hoekje.

Wissels helpen Napoli

Na de goal nam Barcelona wat gas terug en wisselde Napoli. Onder anderen Khvicha Kvaratskhelia ging eruit. De Georgiër was vorig seizoen nog onnavolgbaar met dribbels en kreeg de bijnaam Kvaradona, woensdagavond leek hij vooral te struikelen over zijn eigen ideeën. Toch hielp de wissel de thuisploeg, want niet veel later viel de 1-1.

Victor Osimhen, die onlangs met Nigeria de Afrika Cup verloor, stond een keer geen buitenspel. De oersterke spits gebruikte zijn lichaam goed, stoeide deze keer niet met de bal, en schoot de 1-1 achter de kansloze Marc-André Ter Stegen. Dat was gelijk ook zijn laatste wapenfeit, want Osimhen werd gewisseld voor Giovanni Simeone.

Return

Napoli kreeg nog wel wat mogelijkheden, maar een goal viel niet meer. Ook niet aan de andere kant, al was Ilkay Gündogan in de slotseconde dichtbij. De poging van de Duitser scheerde net langs de verkeerde kant van de paal. Dus bleef het bij 1-1 in Stadio Diego Armando Marardona en valt de beslissing op dinsdag 12 maart.

