Het ging vorige week helemaal mis bij het Europa League-duel tussen KRC Genk en FC Utrecht in stadion Galgenwaard. Na ongeregeldheden moest het uitvak ontruimd worden en werd de wedstrijd bijna een uur uitgesteld. Daar wordt de Belgische club nu voor gestraft.

Er ontstond chaos toen supporters het uitvak betraden zonder dat zij gefouilleerd waren. Daarop werd besloten om het vak volledig leeg te halen, maar dat zorgde voor het nodige protest van de Belgische supporters.

De ME werd ingeschakeld en trad hard op om het uitvak te ontruimen. Inmiddels liet de aftrap al bijna een uur op zich wachten. De meegereisde fans mochten uiteindelijk niet meer het stadion in.

Straf

Die situatie heeft nu een staartje gekregen. Woensdag kreeg KRC Genk een straf te horen. De ploeg moet een boete van 50.000 euro betalen. Daarbovenop moeten ze ook een Europese uitwedstrijd spelen zonder supporters. Genk moet de motivering voor de straf nog ontvangen en beraadt momenteel over beroep.

Een aantal Belgische fans dat in aanraking kwam met de Nederlandse politie deed vervolgens hun verhaal over de chaos in het stadion. Er werd gesproken van 'buitensporig geweld'. "Ik werd twee keer op mijn rug geslagen, op mijn arm en op mijn hoofd. Ik heb ook gezien hoe vrouwen en kinderen geduwd en geslagen werden", vertelde een van hen.

Er raakten ook medewerkers van FC Utrecht en een speurhond gewon bij de ongeregeldheden. KRC Genk veroordeelde het wangedrag van een naar eigen zeggen "kleine minderheid supporters". De club vond echter ook dat er sprake was van onnodig en buitensporig politioneel geweld, waarvan zij beelden en berichten binnen hebben gekregen.

Europa League

FC Utrecht speelt in de laatste speelronde van de Europa League een uitwedstrijd tegen Celtic. De ploeg van trainer Ron Jans is al uitgeschakeld in het toernooi. Genk speelt thuis tegen Malmo en kan zich nog rechtstreeks plaatsen voor de achtste finale.

