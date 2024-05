Chris Woerts over 'pikante situatie' bij NAC Breda: 'Pierre van Hooijdonk heeft een vetorecht'

Volgens Chris Woerts is er sprake van een merkwaardige situatie bij NAC Breda. De club wil een nieuwe algemeen directeur aanstellen, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Dat zou te maken hebben met het vetorecht van Pierre van Hooijdonk.

Bij NAC zijn de pijlen nu gericht op Remco Oversier. De voormalig directeur van RKC Waalwijk en oud-technisch directeur van NEC was al eerder in gesprek met de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "Alleen zit er een addertje onder het gras", vertelt sportmarketeer Woerts in de podcast SportClash.

Boy Kemper lacht na zege NAC om eigen theatertruc: 'Dat moesten ze nog even ophalen' NAC Breda heeft goede zaken gedaan door met 3-1 te winnen van Roda JC in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. NAC weet dat er nog een zware wedstrijd aan zit te komen, maar kan de halve finales al ruiken. "We pieken op het juiste moment", zei Boy Kemper na afloop.

"NAC had toen ook Wouter Gudde op het oog", zegt Woerts "Totdat Wouter te horen kreeg dat binnen de raad van commissarissen Pierre van Hooijdonk een vetorecht heeft op het aantrekken en benoemen van directieleden." Dat vond Gudde geen goed beleid. Hij wees de functie als algemeen directeur daarom af en nu is Oversier weer in beeld

'Laat Pierre zelf directeur worden'

"Ik ben heel benieuwd of Remco, die nu op pole-position staat, kan leven met het feit dat Van Hooijdonk een vetorecht heeft", aldus Woerts. Sportjournalist Jaap Stalenburg vindt het een merkwaardige situatie. "Als Pierre van Hooijdonk zo goed weet hoe het moet, laat hem dan zelf directeur worden, denk ik dan."

NAC bestraft teammanager na 'onacceptabel gedrag', clubicoon heeft spijt en mag blijven Teammanager John Karelse (53) misdroeg zich vrijdagavond na TOP Oss - NAC. De Bredase clubman heeft spijt van zijn acties. Na afloop vloog hij in de catacomben een journalist aan. Hij moest door onder andere speler Cuco Martina worden tegengehouden.

Pikante situatie

Volgens Woerts is het een "hele pikante en precaire situatie", die tot problemen kan leiden. Zo is er ook incident rondom de assistent-trainer van NAC. "De spelersgroep heeft helemaal de buik vol van Ton Lokhoff, de assistent-trainer", vertelt de sportmarketeer. "Dat is een hele goede vriend van Van Hooijdonk. En Pierre heeft gezegd tegen de technisch manager: als Ton eruit gaat, ga jij er ook uit."

Bas Sibum blijft strijdlustig en weigert probleem in afgelopen weken te zien: 'Dat is mooi voer voor amateurpsychologen' Bas Sibum, trainer van Roda JC, was zichtbaar teleurgesteld na de met 3-1 verloren wedstrijd op bezoek bij NAC Breda. Het zit Roda de afgelopen weken niet mee, maar Sibum weigert daar het probleem te zoeken. "Vandaag lag het echt aan het scoreverloop", zei de trainer die werd gered door een doelpunt van verdediger Brian Koglin. "Die gaat ons verder helpen."

"Er wordt uiteindelijk geregeerd door mensen die zeggen: ik heb het beste voor met de club, maar die toch niet altijd even zuiver in de leer zijn", besluit Woerts.

Mentaal gesloopt Roda JC verliest van gretig NAC Breda in play-offs NAC Breda heeft in de eerste ronde van de play-offs met 3-1 gewonnen van Roda JC. De ploeg uit Kerkrade dacht twee weken geleden gepromoveerd te zijn maar staat nu voor een schier onmogelijke opgave in de return aanstaande vrijdag. Er moet een 3-1-achterstand weggepoetst worden om zicht te houden op promotie en dat wordt in de huidige vorm van Roda een hele klus.

Play-offs

NAC speelt momenteel in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De play-offs begonnen meteen na het weekend van de laatste speelronde al, de ploeg uit Breda speelde maandag tegen Roda JC. NAC deed goede zaken en won met 3-1 in eigen huis. De return vindt vrijdag 17 mei om 20.00 uur plaats in Kerkrade. De uiteindelijke winnaar speelt tegen FC Emmen of FC Dordrecht.