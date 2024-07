Dit is de vrouw van Jerdy Schouten: Kirsten Zuidgeest, eerste kindje op komst en getrouwd in kasteel

Kirsten Schouten-Zuidgeest is de vrouw van PSV'er en Oranje-international Jerdy Schouten, de stille kracht op het middenveld dit EK. Vorig jaar juni stapten ze in het huwelijksbootje, dit jaar is er een kleine op komst. En die moet even blijven zitten van papa, want die wil het het EK uitspelen. Kirsten zal vanavond - als Nederland tegen Turkije speelt - opnieuw juichen voor haar man en Oranje.

"Met de kleine gaat het hartstikke goed, mijn vrouw voelt zich gelukkig ook top. We hebben veel contact, maar we verwachten momenteel dat ze nog even lekker blijft zitten. In ieder geval tot na de finale en de rondvaart", zei Schouten eerder dit toernooi. Zijn vrouw is uitgerekend net na de finale van het EK, maar er bestaat natuurlijk altijd een kans dat het dochtertje eerder komt. De finale van het toernooi in Duitsland is op zondag 14 juli. Eerder dit toernooi vlogen Phil Foden (Engeland) en Kingsley Coman (Frankrijk) al naar huis om bij de geboorte van hun kindje te zijn.

Familiemens Jerdy Schouten schittert 'dankzij' zus bij PSV én Oranje: 'Dat begon aan mij te knagen' Het was een bijzonder moment voor Jerdy Schouten. Het was zijn EK-debuut tegen Polen, het Wilhelmus klonk door het stadion en hij had oogcontact met zijn familie. Hij moest zijn tranen tegenhouden, vertelde hij. Schouten is een familiemens in een harde voetbalwereld. “Dat komt door mijn warme opvoeding”, verklaart hij.

Schouten en zijn vrouw zijn al jaren samen. Toen de middenvelder nog bij Excelsior voetbalde, was Kirsten Zuidgeest al zijn rechterhand. In de zomer van 2019 gingen ze samen een avontuur aan in Italië, waar Schouten ging spelen voor Bologna. Die stad staat bekend om het mooie, historische centrum en de oorsprong van Bolognesesaus . Op Instagram deelde de voetballer regelmatig mooie kiekjes van het fraaie landschap aldaar.

Ten huwelijk gevraagd op Curaçao

Toch vroeg Schouten zijn toen nog vriendin niet ten huwelijk in het prachtige Bologna. Dat gebeurde eind juni 2022 op Curaçao. Schouten deed dat via een chocoladedessert met aardbeien en de tekst 'Wil je met me trouwen?'. Daar kon Kirsten Zuidgeest natuurlijk geen nee op zeggen.

Getrouwd in Slot Moermond

Een jaar later, een paar maanden voordat Schouten naar PSV vertrok, was de heugelijke dag zover. Schouten en zijn verloofde trouwden bij Slot Moermond, een kasteel in het Zeeuwse dorp Renesse. Op een zonovergoten dag in een schitterend decor gaven de voetballer en Kirsten elkaar het ja-woord. In augustus van dat jaar keerde het pas getrouwde stel samen met hun hond terug naar Nederland.

